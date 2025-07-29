Где живет голливудский актер Джонни Депп и чем особенный новый дом звезды, сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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Где живет Джонни Депп?

Известный по ролям в "Пиратах Карибского моря", "Чарли и шоколадной фабрике", "Алиса в стране чудес" и многих других лентах Джонни Депп решил поселиться в Великобритании. Так, стало известно, что знаменитость поселилась в британской деревне Водгерст в Восточном Сассексе. Так, 62-летнего Джонни Деппа заметили местные жители, когда он наслаждался прогулками вокруг своего имения и гулял по главной улице села.

Интересно. В СМИ пишут, что Джонни Депп решил поселиться в Водгерсте, поскольку здесь живет его давний друг Джефф Бек.

Как пишет Daily Mail, Джонни Депп поселился в роскошном историческом имении, построенном в 19850-х годах. Дом больше напоминает декорации к фильму об эпохе викторианской Англии, однако это настоящий дом со своими особенностями.



Особняк, где живет Джонни Депп / Фото Daily Mail

Известно, что дом имеет 10 спален, на территории есть широкая гравийная аллея с готическими статуями и цветочными композициями. Более того, въезд оформляют большие кованые ворота, а на территории расположен огромный сад с фруктовыми деревьями.



Двор возле особняка / Фото Daily Mail

Как пишут журналисты, эта архитектурная жемчужина принадлежит 74-летней миллионерше Пруденс Уоттс. Ее муж был известным банкиром, членом правления "Тоттенхэм Хотспур" и влиятельным человеком на финансовом рынке.

По подсчетам риелторов, стоимость аренды такого роскошного особняка может обходиться Джонни Деппу в 40 – 50 тысяч долларов в месяц.

Впрочем, как выглядит интерьер дома – неизвестно. В открытом доступе нет фотографий из среды поместья.

Ранее в Токио нашли заброшенный особняк японского миллиардера Генсиро Кавамото. Там сохранились десятки скульптур и раритетные Rolls Royce.