Где жил Оззи Осборн, что известно о его недвижимости и чем особенный интерьер – сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Estate.

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Где жил Оззи Осборн?

Как пишет HELLO! magazine, Оззи Осборн вместе с женой Шэрон прожил большую часть своей жизни в Лос-Анджелесе. Здесь звездные супруги провели более 20 лет и проживали в имении, которое еще в 2022 году выставили на продажу за 18 миллионов долларов.

Впрочем, легендарная рок-звезда не успела продать имение. Поздно вечером 22 июля стало известно, что Оззи Осборн умер. Только 5 июля Оззи Осборн вместе с другими участниками группы Black Sabbath отыграл свой последний концерт, а уже через несколько недель сердце культового музыканта остановилось после длительной борьбы с болезнью Паркинсона.

У Лос-Анджелесе Оззи Осборн имел потрясающий особняк, площадь которого достигала 836 квадратных метров. Здесь в течение десятилетий культовый музыкант жил вместе с женой Шэрон и их 11 собаками.



Имение Оззи Осборна / Фото Supplied

Интересно, что именно в этом доме впоследствии начали снимать шоу "Семья Осборнов" ("The Osbournes"). Кроме того, Шэрон Осборн часто показывала имение на своей странице в инстаграме.



Где жил Оззи Осборн / Фото Realtor

Известно, что имение в Лос-Анджелесе имеет восемь спален и восемь ванных комнат. Экстерьер дома выполнен в испанском колониальном стиле. Изюминкой поместья Оззи Осборна является огромный входной люнет и изысканная стена вокруг всего здания.



Двор в имении Оззи Осборна / Скриншот из инстаграма Шэрон Осборн

Что касается спален, то Оззи Осборн был сторонником просторных кроватей с изысканным изголовьем. В то же время кухня была выполнена в классическом стиле американского кафе, а гостиная – имела черты ретро интерьера.

Кроме того, в гостиной идеально сочеталась мебель с роскошными узорами, нюдовыми шторами и элементами в стиле барокко. В имении в Лос-Анджелесе также есть роскошный спортзал с современным оборудованием для тренировки.

Как выглядит имение Оззи Осборна в Лос-Анджелесе / Скриншоты из инстаграма Шэрон Осборн

В августе 2022 года Осборны объявили, что устали от жизни в США и решили вернуться на родину – в Великобританию. Точно неизвестно, когда именно Оззи Обсорн вместе с Шэрон переехали в родной Бакингемшира в деревню Джорданс, с 2023 года звездные супруги все чаще замечали именно в Британии.

Еще в 1993 году Оззи Осборн приобрел здесь имение, которое серьезно реконструировали после того, как в 2019 году у музыканта обнаружили болезнь Паркинсона. Старый семейный дом является памятником архитектуры II степени.

Что такое памятник архитектуры II степени В Великобритании существует система защиты архитектурных памятников, которая имеет три степени. Это официальная категория охраны зданий, которые имеют особую историческую или архитектурную ценность. Дом Оззи Осборна относится ко II степени, а значит – его нельзя сносить или серьезно реконструировать без разрешения властей.



Обычно, к памятникам II степени в Великобритании относятся георгианские и викторианские дома, церкви, часовни, школы, почтовые отделения, старые пабы, вокзалы, мосты, фабрики и тому подобное. Обычно, это здания, построенные в период с 1700-х годов до примерно 1945 года. Здания, возведенные позже, крайне редко получают II степень защиты.

Имение Осборнов в Британии поражает своими масштабами. Он был построен в 1899 году для лорда Чарльза Томсона Ричи, первого барона Ричи из Данди и министра внутренних дел Британии.



Имение Осборнов в Британии / Фото Getty Images

Как пишет The Sun, загородный особняк имеет собственный спа-центр, реабилитационные залы, оздоровительные комнаты, студию звукозаписи, оранжерею, лодки и огромное озеро.

Всю территорию огородили высоким забором. Как предполагают в СМИ, это было сделано для приватности Оззи Осборна. Более того, на территории также есть специальные паркоместа, которые, вероятно, предназначены для медиков и реабилитологов, которые помогали музыканту бороться с болезнью Паркинсона.

Как выглядит дом внутри – известно не так много. Однако Джек Осборн, сын Оззи и Шэрон, показывал экстерьер и интерьер дома в мини-шоу "Haunted Homecoming" на канале Discovery+. В рамках шоу Джек Осборн посещал различные "дома с привидениями", однако превью снималось в родном поместье легендарного музыканта.

В некоторых эпизодах Джек Осборн показывал дом и изнутри. Интересно, что именно британский особняк полностью раскрывает личность культового музыканта и рок-звезды Оззи Осборна.

Редкие кадры интерьера британского поместья Оззи Осборна / Скриншоты из шоу "Haunted Homecoming"

К слову. ранее в Токио нашли заброшенный особняк японского миллиардера Генсиро Кавамото. Там сохранились десятки скульптур и раритетные Rolls Royce.