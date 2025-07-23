Де жив Оззі Осборн, що відомо про його нерухомість та чим особливий інтер'єр – повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Estate.

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Де жив Оззі Осборн?

Як пише HELLO! magazine, Оззі Осборн разом з дружиною Шерон прожив більшість свого життя у Лос-Анджелесі. Тут зіркове подружжя провело понад 20 років та проживало у маєтку, який ще у 2022 році виставили на продаж за 18 мільйонів доларів.

Втім, легендарна рок-зірка не встигла продати маєток. Пізно ввечері 22 липня стало відомо, що Оззі Осборн помер. Лише 5 липня Оззі Осборн разом з іншими учасниками гурту Black Sabbath відіграв свій останній концерт, а вже за кілька тижнів серце культового музиканта зупинилося після тривалої боротьби з хворобою Паркінсона.

У Лос-Анджелесі Оззі Осборн мав приголомшливий маєток, площа якого сягала 836 квадратних метрів. Тут протягом десятиріч культовий музикант жив разом з дружиною Шерон та їхніми 11 собаками.



Маєток Оззі Осборна / Фото Supplied

Цікаво, що саме у цьому домі згодом почали знімати шоу "Родина Осборнів" ("The Osbournes"). Крім того, Шерон Осборн часто показувала маєток на своїй сторінці в інстаграмі.



Де жив Оззі Осборн / Фото Realtor

Відомо, що маєток в Лос-Анджелесі має вісім спалень та вісім ванних кімнат. Екстер'єр дому виконаний в іспанському колоніальному стилі. Родзинкою маєтку Оззі Осборна є величезний вхідний люнет та вишукана стіна навколо всієї будівлі.



Подвір'я у маєтку Оззі Осборна / Скриншот з інстаграму Шерон Осборн

Що стосується спалень, то Оззі Осборн був прихильником просторих ліжок з вишуканим узголів'ям. Водночас кухня була виконана в класичному стилі американського кафе, а вітальня – мала риси ретро інтер'єру.

Крім того, у вітальні ідеально поєднувалися меблі з розкішними візерунками, нюдовими шторами та елементами у стилі бароко. У маєтку в Лос-Анджелесі також є розкішний спортзал з найсучаснішим обладнанням для тренування.

Який вигляд має маєток Оззі Осборна в Лос-Анджелесі / Скриншоти з інстаграму Шерон Осборн

У серпні 2022 року Осборни оголосили, що втомилися від життя в США та вирішили повернутися на батьківщину – у Велику Британію. Достеменно невідомо, коли саме Оззі Обсорн разом з Шерон переїхали до рідного Бакінгемшира в село Джорданс, з 2023 року зіркове подружжя все частіше помічали саме у Британії.

Ще у 1993 році Оззі Осборн придбав тут маєток, який серйозно реконструювали після того, як у 2019 році у музиканта виявили хворобу Паркінсона. Старий сімейний будинок є пам'яткою архітектури II ступеня.

Що таке пам'ятка архітектури II ступеня У Великій Британії існує система захисту архітектурних пам'яток, яка має три ступені. Це офіційна категорія охорони будівель, які мають особливу історичну або архітектурну цінність. Дім Оззі Осборна належить до II ступеня, а отже – його не можна зносити чи серйозно реконструювати без дозволу влади.



Зазвичай, до пам'яток II ступеня у Великій Британії належать георгіанські та вікторіанські будинки, церкви, каплички, школи, поштові відділення, старі паби, вокзали, мости, фабрики тощо. Зазвичай, це будівлі, збудовані у період з 1700-х років до приблизно 1945 року. Будівлі, зведені пізніше, вкрай рідко отримують II ступень захисту.

Маєток Осборнів у Британії вражає своїми масштабами. Він був збудований у 1899 році для лорда Чарльза Томсона Річі, першого барона Річі з Данді та міністра внутрішніх справ Британії.



Маєток Осборнів у Британії / Фото Getty Images

Як пише The Sun, заміський маєток має власний спа-центр, реабілітаційні зали, оздоровчі кімнати, студію звукозапису, оранжерею, човни та величезне озеро.

Усю територію огородили високим парканом. Як припускають у ЗМІ, це було зроблено для приватності Оззі Осборна. Ба більше, на території також є спеціальні паркомісця, які, ймовірно, призначені для медиків та реабілітологів, які допомагали музиканту боротися з хворобою Паркінсона.

Який вигляд має дім всередині – відомо не так багато. Однак Джек Осборн, син Оззі та Шерон, показував екстер'єр та інтер'єр будинку в міні-шоу "Haunted Homecoming" на каналі Discovery+. В рамках шоу Джек Осборн відвідував різні "будинки з привидами", однак прев'ю знімалося у рідному маєтку легендарного музиканта.

У деяких епізодах Джек Осборн показував дім і зсередини. Цікаво, що саме британський маєток повністю розкриває особистість культового музиканта та рок-зірки Оззі Осборна.

Рідкісні кадри інтер'єру британського маєтку Оззі Осборна / Скриншоти з шоу "Haunted Homecoming"

До слова. раніше у Токіо знайшли покинутий особняк японського мільярдера Генсіро Кавамото. Там збереглися десятки скульптур та раритетні Rolls Royce.