Те, що вважали мотлохом, зараз купують за великі гроші: які речі з СРСР знову в тренді

Мода циклічна, і це стосується не лише одягу, а й предметів побуту. Речі, які ще кілька десятиліть тому асоціювалися з радянським минулим, сьогодні знову з'являються в магазинах, дизайнерських інтер'єрах і навіть гардеробах молоді. Їхня популярність пояснюється не стільки ностальгією, скільки прагненням до екологічності, довговічності та унікального стилю.

24 Канал розкаже, що саме повертається на вітрини магазинів та в наші оселі.

Які старі речі знов популярні?

Вінілові платівки

У щорічних звітах про музичний ринок США RIAA фіксують багаторічне зростання продажів вінілових платівок. У часи СРСР вініл був одним із небагатьох способів слухати музику вдома. Сьогодні ж платівки стали символом неспішного відпочинку та усвідомленого споживання контенту.

Поціновувачі музики відзначають, що прослуховування вінілу перетворюється на своєрідний ритуал:

потрібно дістати платівку з конверта,

обережно встановити її на програвач,

і лише після цього насолоджуватися звучанням.

Крім того, великі художньо оформлені обкладинки зробили вініл популярним серед колекціонерів і шанувальників стильних інтер'єрів.

Платівки стали символом неспішного відпочинку / Фото Pexels

Авоська

Колись сітчасту сумку носили із собою "про всяк випадок", адже ніколи не було відомо, коли в магазині з'явиться дефіцитний товар. Сьогодні авоська повернулася зовсім з іншої причини. Завдяки популярності багаторазових аксесуарів вона стала екологічною альтернативою пластиковим пакетам.

Авоська займає мінімум місця, витримує значну вагу і водночас може стати стильним доповненням повсякденного образу.



Авоська може стати стильним доповненням повсякденного образу / Фото Pexels

Килими на стінах

Architectural Digest додає, що ще кілька років тому настінні килими були предметом жартів, однак сучасні дизайнери дедалі частіше використовують їх у своїх проєктах. Натуральні вовняні килими допомагають зробити інтер'єр затишнішим, покращують звукоізоляцію та додають приміщенню фактурності. Особливо вдало вони поєднуються зі стилями мінімалізм, бохо та етно, де натуральні матеріали відіграють ключову роль.

Килими на стінах можуть додати оселі яскравих акцентів / Фото Pexels

Грановані склянки

Знамениті гранчаки вже давно перестали асоціюватися виключно з радянськими їдальнями. Завдяки лаконічній геометричній формі вони знову набули популярності. Такі склянки можна побачити в сучасних кав'ярнях, барах і ресторанах, де їх використовують для подачі чаю, лимонадів, коктейлів і десертів. Простий дизайн чудово вписується в модний сьогодні індустріальний стиль.



Грановані склянки перестали асоціюватися виключно з радянськими їдальнями / Фото Pexels

Чому ретро знову стало популярним?

Експерти пояснюють повернення речей із минулого одразу кількома причинами.

По-перше, дедалі більше людей обирають довговічні предмети замість одноразових товарів.

По-друге, популярність вінтажу та секонд-хендів сприяє повторному використанню якісних речей.

Крім того, сучасний дизайн дедалі частіше поєднує елементи різних епох, дозволяючи знайомим предметам отримати нове життя та гармонійно вписатися в сучасний інтер'єр чи гардероб.