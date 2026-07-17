24 Канал расскажет, что именно возвращается на витрины магазинов и в наши дома.

Какие старые вещи снова в моде?

Виниловые пластинки

В ежегодных отчетах о музыкальном рынке США RIAA фиксирует многолетний рост продаж виниловых пластинок. Во времена СССР винил был одним из немногих способов слушать музыку дома. Сегодня же пластинки стали символом неспешного отдыха и осознанного потребления контента.

Ценители музыки отмечают, что прослушивание винила превращается в своеобразный ритуал:

нужно достать пластинку из конверта,

осторожно установить ее на проигрыватель,

и только после этого наслаждаться звучанием.

Кроме того, большие художественно оформленные обложки сделали винил популярным среди коллекционеров и поклонников стильных интерьеров.

Пластинки стали символом неспешного отдыха / Фото Pexels

Сетчатая сумка

Когда-то сетчатую сумку носили с собой "на всякий случай", ведь никогда не было известно, когда в магазине появится дефицитный товар. Сегодня авоска вернулась совсем по другой причине. Благодаря популярности многоразовых аксессуаров она стала экологичной альтернативой пластиковым пакетам.

Авоска занимает минимум места, выдерживает значительный вес и в то же время может стать стильным дополнением повседневного образа.



Сетка может стать стильным дополнением повседневного образа / Фото Pexels

Ковры на стенах

Architectural Digest добавляет, что еще несколько лет назад настенные ковры были предметом шуток, однако современные дизайнеры все чаще используют их в своих проектах. Натуральные шерстяные ковры помогают сделать интерьер уютнее, улучшают звукоизоляцию и придают помещению фактурности. Особенно удачно они сочетаются со стилями минимализм, бохо и этно, где натуральные материалы играют ключевую роль.

Ковры на стенах могут добавить в дом ярких акцентов / Фото Pexels

Граненые стаканы

Знаменитые граненые стаканы уже давно перестали ассоциироваться исключительно с советскими столовыми. Благодаря лаконичной геометрической форме они вновь обрели популярность. Такие стаканы можно увидеть в современных кафе, барах и ресторанах, где их используют для подачи чая, лимонадов, коктейлей и десертов. Простой дизайн прекрасно вписывается в модный сегодня индустриальный стиль.



Граненые стаканы перестали ассоциироваться исключительно с советскими столовыми / Фото Pexels

Почему ретро снова стало популярным?

Эксперты объясняют возвращение вещей из прошлого сразу несколькими причинами.

Во-первых, все больше людей выбирают долговечные предметы вместо одноразовых товаров.

Во-вторых, популярность винтажа и секонд-хендов способствует повторному использованию качественных вещей.

Кроме того, современный дизайн все чаще сочетает элементы разных эпох, позволяя знакомым предметам обрести новую жизнь и гармонично вписаться в современный интерьер или гардероб.