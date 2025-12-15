Який дизайн освітлення "вбиває" стиль вашого дому: найпоширеніші помилки

Освітлення в кімнаті визначає атмосферу, сприйняття простору та архітектурні акценти, але навіть невеликі помилки можуть зіпсувати весь інтер'єр. Експерти з дизайну інтер'єрів називають найпоширеніші помилки, через які кімната виглядає незавершеною або "дешево".

Які найпоширеніші помилки?

Один верхній світильник

Використання лише одного люстри чи плафона дає плоске, жорстке світло та створює неприємні тіні. Дизайнери радять комбінувати загальне, робоче та акцентне освітлення, щоб кімната виглядала продуманою і об'ємною.

Холодні лампочки

Синювате світло робить інтер'єр "офісним", а людей і кольори – неживими. Ідеальний варіант – теплі лампи 2700K, які створюють затишне, м'яке сяйво.

Непропорційні світильники

Занадто маленькі або надто великі люстри порушують баланс кімнати. Важливо підбирати розмір під масштаб стелі, столу та приміщення, щоб світильник "вписувався", а не домінував випадково.



Непропорційні світильники / Фото Pinterest

Дешеві або стилістично чужі світильники

Химерні або дешеві моделі створюють візуальний шум і здешевлюють інтер'єр. Краще обирати світильники з узгоджених матеріалів і форм, які підкреслюють архітектуру кімнати.

Видимі світлодіодні стрічки

"Гірлянди" по периметру стелі виглядають саморобно. Професіонали радять ховати стрічки у профілі, карнизах чи софітах, щоб отримати м'яке, розсіяне світло.



Світлодіодні стрічки на кухні / Фото Pinterest

Застарілі плафони та люстри

Вбудовані "тарілки" та старі люстри швидко роблять кімнату втомленою та дешевою на вигляд. Навіть без ремонту можна оновити інтер'єр, замінивши їх на підвісні або напіввбудовані світильники, які додають висоти, об'єму та завершеності простору.

