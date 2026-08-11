Кінець цілої епохи: дизайнери масово відмовляються від верхніх шаф на кухні – чим їх замінити

Верхні кухонні шафки поступово відходять у минуле – принаймні у частині сучасних інтер'єрів. Кухня без громіздкого верхнього ярусу виглядає легшою, просторішою та більше нагадує частину житлової кімнати.

Такий формат дедалі частіше можна побачити в сучасних європейських квартирах та американських будинках, пише Homes and Gardens.

Особливо доречно він виглядає у приміщеннях із відкритим плануванням, де велика кількість меблів на стінах може візуально перевантажувати простір. Але є нюанс: якщо прибрати верхні шафи, кількість кухонних речей від цього не зменшиться. Тому головний секрет – не відмовитися від зберігання, а грамотно його перенести.

Чим замінити верхні шафи?

Один із головних принципів – більше шухляд і менше глибоких полиць. У звичайній нижній тумбі частина речей легко губиться біля задньої стінки. Натомість глибоку шухляду можна повністю висунути та одразу побачити весь її вміст. Для кухні без верхнього ярусу особливо зручними можуть бути:

широкі шухляди для каструль і сковорідок;

вузькі вертикальні секції для пляшок і спецій;

окремі лотки для столових приборів;

високі шухляди для кухонної техніки;

спеціальні секції для дек та обробних дощок.

У результаті навіть нижня частина шаф може вмістити чимало речей, які раніше ховалися нагорі.

А куди сховати техніку?

Дрібна техніка часто стає головним джерелом візуального безладу на кухні. Тостер, блендер, міксер чи кухонний комбайн можна заховати у глибокій нижній шухляді. Для важких приладів варто передбачити посилені напрямні, щоб техніку було легко діставати.



Дрібну техніку можна заховати у глибокі шухляди / Фото Unsplash

Ще один варіант – appliance garage, тобто спеціальна шафа або ніша, де техніка може залишатися підключеною, але ховається за фасадом. Такий підхід активно використовують у сучасних американських кухнях, де прагнуть залишати стільницю максимально вільною.

Чи обов'язково залишати стіни зовсім порожніми?

Експерти зазначають, що це не обов'язково. Якщо повністю відмовлятися від настінного зберігання не хочеться, компромісом може стати одна довга відкрита полиця. На ній можна розмістити красивий посуд, кілька банок із продуктами або рослини.

Але є правило: відкрита полиця – це не додаткова шафа без дверцят. Якщо поставити на неї все підряд, головна перевага кухні без верхніх шаф зникне. Тому дизайнери радять сприймати таку полицю радше як функціональний декор.

У чому головний секрет кухні без верхніх шаф?

Такий формат працює не завдяки тому, що речей стає менше. Просто вони отримують інші місця для зберігання . Шухляди, високі пенали, вузькі висувні секції, приховані зони для техніки та одна-дві відкриті полиці допомагають звільнити стіни, не жертвуючи функціональністю.