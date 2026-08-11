Такой формат все чаще можно увидеть в современных европейских квартирах и американских домах, пишет Homes and Gardens.

Особенно уместно он смотрится в помещениях с открытой планировкой, где большой объем мебели на стенах может визуально перегружать пространство. Но есть нюанс: если убрать верхние шкафы, количество кухонных вещей от этого не уменьшится. Поэтому главный секрет – не отказаться от хранения, а грамотно его перенести.

Почему верхние шкафы можно заменить?

Один из главных принципов – больше ящиков и меньше глубоких полок. В обычной нижней тумбе часть вещей легко теряется у задней стенки. Зато глубокий ящик можно полностью выдвинуть и сразу увидеть все его содержимое. Для кухни без верхнего яруса особенно удобными могут быть:

широкие ящики для кастрюль и сковородок;

узкие вертикальные секции для бутылок и специй;

отдельные лотки для столовых приборов;

высокие ящики для кухонной техники;

специальные секции для противней и разделочных досок.

В результате даже нижняя часть шкафов может вместить немало вещей, которые раньше прятались наверху.

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А куда спрятать технику?

Мелкая техника часто становится главным источником визуального беспорядка на кухне. Тостер, блендер, миксер или кухонный комбайн можно спрятать в глубоком нижнем ящике. Для тяжелых приборов стоит предусмотреть усиленные направляющие, чтобы технику было легко доставать.



Мелкую технику можно спрятать в глубокие ящики / Фото Unsplash

Еще один вариант – appliance garage, то есть специальный шкаф или ниша, где техника может оставаться подключенной, но скрывается за фасадом. Такой подход активно используют в современных американских кухнях, где стремятся оставлять столешницу максимально свободной.

Обязательно ли оставлять стены совсем пустыми?

Эксперты отмечают, что это не обязательно. Если полностью отказываться от настенного хранения не хочется, компромиссом может стать одна длинная открытая полка. На ней можно разместить красивую посуду, несколько банок с продуктами или растения.

Но есть правило: открытая полка – это не дополнительный шкаф без дверец. Если поставить на нее все подряд, главное преимущество кухни без верхних шкафов исчезнет. Поэтому дизайнеры советуют воспринимать такую полку скорее как функциональный декор.

Почему главный секрет кухни без верхних шкафов?

Такой формат работает не благодаря тому, что вещей становится меньше. Просто для них появляются другие места для хранения. Ящики, высокие пеналы, узкие выдвижные секции, скрытые зоны для техники и одна-две открытые полки помогают освободить стены, не жертвуя функциональностью.