Через приготування, їжу та рух людей у ​​цьому просторі, кухня постійно забруднюється та виглядає неохайною. Тому важливо, щоб дизайн цього приміщення витримував усі навантаження та залишався гарним.

Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, деякі елементи та оздоблення справляються з цим набагато гірше, ніж інші. Варіанти дизайну, які можуть зробити кухню набагато бруднішою, розповідаємо далі.

Що робить кухню бруднішою?

Матові та однотонні підлоги

Матові та однотонні підлоги на кухні – це помилка. На них видно кожну краплю води, а після миття підлоги доводиться витирати всю її рушником, щоб уникнути розводів.

Темні підлоги

Темні підлоги також ніколи не виглядають чистими. Пил і шерсть домашніх тварин на них виділяється вже за кілька хвилин після очищення.

Вишукані двері шаф

Шафи з безліччю деталей та складним оздобленням – це додатковий час на прибирання. Різьблення та дрібні деталі збирають бризки та пил так, як цього ніколи не роблять пласкі фасади.

Біла затирка між плиткою

Біла затирка між плиткою швидко знебарвлюється, і її важко зберегти свіжою. Блискучі або нейтральні кольори, такі як алебастр або теплий сірий, – це розумніший вибір.

Глянцеві чорні стільниці

Глянцеві чорні стільниці слід уникати за будь-яку ціну. Кожна пляма води, крихта чи відбиток пальця миттєво з'являються на них, а це означає, що протирати їх доведеться постійно.

Прилади з нержавіючої сталі

Прилади з нержавіючої сталі можуть бути такими ж проблемними, як і поліровані чорні стільниці, хіба що вони не мають покриття, стійкого до відбитків пальців.

Фартух з дрібної плитки

Така плитка виглядає просто фантастично, коли її щойно змонтували, але не після кількох приготувань їжі. Фартух щодня забризкується та вкривається плямами, а прибирати безліч дрібної плитки та затирку між нею – це не найлегше завдання.

Повністю біла кухня

Біла кухня може викликати думки про чистоту, але реальність швидко їх змінює. Якщо активно використовувати свій простір за призначенням, вже за кілька місяців вона вкриється плямами, що ніколи не виводяться.

