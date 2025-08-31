Делают пространство грязным: варианты дизайна кухни, с которыми стоит быть осторожнее
- Матовые, темные полы и складные двери шкафов собирают больше грязи и требуют более частой уборки.
- Белая затирка, глянцевые столешницы, приборы из нержавеющей стали и фартук из мелкой плитки также быстро загрязняются и трудно чистятся.
Из-за приготовления, еды и движения людей в этом пространстве, кухня постоянно загрязняется и выглядит неопрятной. Поэтому важно, чтобы дизайн этого помещения выдерживал все нагрузки и оставался красивым.
Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, некоторые элементы и отделка справляются с этим гораздо хуже, чем другие. Варианты дизайна, которые могут сделать кухню гораздо грязнее, рассказываем дальше.
Что делает кухню более грязной?
Матовые и однотонные полы
Матовые и однотонные полы на кухне – это ошибка. На них видно каждую каплю воды, а после мытья пола приходится вытирать весь его полотенцем, чтобы избежать разводов.
Темные полы
Темные полы также никогда не выглядят чистыми. Пыль и шерсть домашних животных на них выделяется уже через несколько минут после очистки.
Изысканные двери шкафов
Шкафы с множеством деталей и сложной отделкой – это дополнительное время на уборку. Резьба и мелкие детали собирают брызги и пыль так, как этого никогда не делают плоские фасады.
Белая затирка между плиткой
Белая затирка между плиткой быстро обесцвечивается, и ее трудно сохранить свежей. Блестящие или нейтральные цвета, такие как алебастр или теплый серый, – это более разумный выбор.
Глянцевые черные столешницы
Глянцевые черные столешницы следует избегать любой ценой. Каждое пятно воды, крошка или отпечаток пальца мгновенно появляются на них, а это значит, что протирать их придется постоянно.
Приборы из нержавеющей стали
Приборы из нержавеющей стали могут быть такими же проблемными, как и полированные черные столешницы, разве что они не имеют покрытия, устойчивого к отпечаткам пальцев.
Фартук из мелкой плитки
Такая плитка выглядит просто фантастически, когда ее только смонтировали, но не после нескольких приготовлений пищи. Фартук ежедневно забрызгивается и покрывается пятнами, а убирать множество мелкой плитки и затирку между ней – это не самая легкая задача.
Полностью белая кухня
Белая кухня может вызвать мысли о чистоте, но реальность быстро их меняет. Если активно использовать свое пространство по назначению, уже через несколько месяцев она покроется пятнами, что никогда не выводятся.
