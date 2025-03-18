Важлива деталь: для чого потрібні маленькі дверцята в пральній машині

Якщо у вас є пральна машина з переднім завантаженням, ви могли помітити, що вона має двоє дверцят. Великі дверцята зрозумілі – вони відкривають доступ до барабана, щоб додати або вийняти білизну.

Але яка ж функція маленьких дверцят, що розташовані в нижній частині передньої панелі машини? Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, вони також мають свою користь. У чому вона полягає, розповідаємо далі.

До теми Слід робити регулярно: як та для чого зливати воду з пральної машини

Для чого існують маленькі дверцята на пралці

Ці дверцята забезпечують доступ до зливного насоса пристрою. Насос може забиватися ворсом, волоссям, монетами, ґудзиками та іншими дрібними предметами, які потрапляють у пральну машину разом з білизною. Очищення цієї частини машини може допомогти уникнути серйозних проблем і навіть дорогого ремонту.

Маленькі дверцята – не єдина неочікувана деталь цієї техніки. Пральні машини можуть також мати приховану функцію самоочищення барабана, яку можна активувати.

Ознаки засміченого зливного насоса

Свідчити про засмічення зливного насоса, може те, що пральна машина:

не зливає воду,

не віджимає білизну належним чином,

почала вібрувати сильніше, ніж зазвичай,

має неприємний запах,

заливає воду надмірно довго.

Доступ до цієї частини машини дозволяє легко почистити насос і уникнути проблем у роботі пристрою.

Як очистити зливний насос пралки: дивіться відео

Як очистити зливний насос

Для очищення насоса в машині з переднім завантаженням не потрібні спеціальні інструменти. Вам знадобиться лише неглибока ємність для збору води.

Так, відкрийте маленькі дверцята доступу до насоса. Витягніть зливний шланг (якщо він є) і злийте воду у підготовлену ємність.

Далі відкрутіть фільтр насоса та видаліть сміття (ворсинки, волосся, монети тощо). Очистьте фільтр і зливний отвір від залишків бруду.

Закрутіть фільтр на місце і закрийте дверцята.

Для пральних машин з верхнім завантаженням процес трохи складніший, оскільки зливний насос зазвичай знаходиться на задній панелі. Якщо ви не впевнені у своїх силах, краще звернутися до фахівця.

Як запобігти засміченням у майбутньому

Щоб уникнути засмічення насоса, очищуйте його регулярно (раз на кілька місяців).

Також періть дрібні речі в сітчастих мішках та не перевантажуйте машину.

Крім того, уникайте надмірного використання мийних засобів.

Регулярний догляд за зливним насосом допоможе вашій пральній машині працювати безперебійно і продовжить термін її експлуатації.