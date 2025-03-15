Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, знання того, як правильно злити воду, стане в пригоді, якщо ваша пральна машина зупинилася в середині циклу, залишивши барабан наповненим водою. Крім того, якщо ви плануєте переїзд або відчуваєте неприємний запах від приладу, ця навичка також стане корисною. Як же зливати воду з пралки, розповідаємо далі.

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Чому потрібно зливати воду з пральної машини

По-перше, тепле та вологе середовище у пралці сприяє розмноженню мікроорганізмів, які можуть викликати неприємний запах і псувати білизну, тож важливо прибирати зайву вологу.

По-друге, якщо машина не зливає воду, можливо, засмічений зливний шланг або помпа. Регулярне очищення допоможе уникнути дорогого ремонту.

Крім того, пральну машину може бути необхідно зневоднити перед транспортуванням, щоб уникнути пошкоджень.

А якщо машина несправна, злив зайвої води допоможе уникнути витоків і псування підлоги.

Як часто потрібно зливати воду з пральної машини

Для профілактичного обслуговування це достатньо робити раз на 3 – 6 місяців. Або у вологих кліматичних умовах – щомісячно.

Як злити воду з пралки: дивіться відео

Якщо ж з’являються коди помилок, що вказують на проблеми зі зливом, необхідно виконати злив і очистити шланги.

Як злити воду з пральної машини

Для того, щоб злити воду з пральної машинки, відключіть її від електромережі та перекрийте подачу води.

Далі знайдіть зливний шланг на задній або передній частині машини та поставте відро під з’єднання шланга з машиною.

Тепер від’єднайте шланг і перевірте його на засмічення (ворсинки, дрібні речі, що могли потрапити всередину.

Дочекайтеся, поки вода витече, очистьте шланг і встановіть його назад. Не забудьте перевірити правильність підключення перед тим, як знову вмикати пральну машинку.

До слова, для догляду за технікою важливо не тільки зливати воду, а й чистити фільтр пралки.