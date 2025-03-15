Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, знание того, как правильно слить воду, пригодится, если ваша стиральная машина остановилась в середине цикла, оставив барабан наполненным водой. Кроме того, если вы планируете переезд или чувствуете неприятный запах от прибора, этот навык также станет полезным. Как же сливать воду из стиралки, рассказываем далее.

Также интересно Скрытая функция на стиралке, о которой вы не догадывались: как она облегчает жизнь

Почему нужно сливать воду из стиральной машины

Во-первых, теплая и влажная среда в стиралке способствует размножению микроорганизмов, которые могут вызвать неприятный запах и портить белье, поэтому важно убирать лишнюю влагу.

Во-вторых, если машина не сливает воду, возможно, засорен сливной шланг или помпа. Регулярная очистка поможет избежать дорогостоящего ремонта.

Кроме того, стиральную машину может быть необходимо обезводить перед транспортировкой, во избежание повреждений.

А если машина неисправна, слив лишней воды поможет избежать утечек и порчи пола.

Как часто нужно сливать воду из стиральной машины

Для профилактического обслуживания это достаточно делать раз в 3 – 6 месяцев. Или во влажных климатических условиях – ежемесячно.

Как слить воду из стиралки: смотрите видео

Если же появляются коды ошибок, указывающие на проблемы со сливом, необходимо выполнить слив и очистить шланги.

Как слить воду из стиральной машины

Для того, чтобы слить воду из стиральной машинки, отключите ее от электросети и перекройте подачу воды.

Далее найдите сливной шланг на задней или передней части машины и поставьте ведро под соединение шланга с машиной.

Теперь отсоедините шланг и проверьте его на засорение (ворсинки, мелкие вещи, что могли попасть внутрь.

Дождитесь, пока вода вытечет, очистите шланг и установите его обратно. Не забудьте проверить правильность подключения перед тем, как снова включать стиральную машинку.

К слову, для ухода за техникой важно не только сливать воду, но и чистить фильтр стиралки.