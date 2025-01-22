Щоб навесні не виникло проблем: 3 обов'язкові завдання, які слід виконати з газоном у січні

Може здаватися, що у січні роботи в саду немає, проте це не зовсім так. З наближенням кінця зими є задання, які краще виконати до весни. Хоча рослини ще перебувають у стані спокою, але доглядові роботи слід робити вже.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

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Що зробити з газоном у січні

Експерт з садівництва Джеймі Шіплі заявив, що узимку не слід удобрювати та стригти газони, оскільки це може порушити їхні природні цикли, сприятиме новому рості, який у холодну погоду може викликати стрес у рослини. Узимку трава відпочиває, щоб зберегти енергію, бути сильнішою та здоровішою після початку вегетаційного періоду.

Натомість у січні є інші важливі завдання для робіт у саду. Оскільки зима вже наближається до свого завершення, слід звернути увагу на доглядові роботи за рослинами, аби навесні вони мали максимум сил та енергії для здорового росту.

По-перше, слід видалити все сміття, якщо ви цього не зробили наприкінці осені чи у грудні. Морозне листя приваблює шкідників, грибкові захворювання та бур'ян, які можуть завдати шкоди газону. Крім того, мох може існувати лише у вологих умовах, а тому – можуть конкурувати з травою за поживні речовини та сонячне світло.

Утримувати свій газон у чистоті взимку важливо, оскільки надлишок вологи з морозного листя може привабити шкідників, грибкові захворювання та інші небажані рослини.

Догляд за вашим садом у перші місяці полегшить догляд за ним протягом року. Згрібайте та прибирайте листя та сміття, щоб усе було охайно, а трава й зелень мали сонячне світло та свіже повітря,

– порадив експерт з садівництва.

Так, якщо ви помітили коричневі плями на газоні, то це може бути мох. Його можна легко позбутися, якщо розпушити газон звичайними граблями.



Сміття з газону слід прибирати / Фото Unsplash

По-друге, підселіть дощових червів. Ці хробаки дуже корисні для ґрунту, адже розпушують його. У результаті, ґрунт отримує більше кисню, сонячного світла та води, а отже – рослинам буде комфортніше рости.

Крім того, дощові черви поїдають гнилий рослинний матеріал, що дозволяє газону рости. Звісно, дощові черв'яки не наймиліші тварини у саду, але саме вони підтримують здоровий садовий ґрунт.



Дощові черв'яки корисні для ґрунту / Фото Unsplash

По-третє – пам'ятайте про аерацію. Найкраще, що можна зробити для гарного газону – не наступати на нього під час морозів та снігопадів. Річ у тім, що взимку зайвий тиск може залишити на газоні коричневі чи чорні сліди. Така пошкоджена трава приваблює шкідників, які можуть принести чимало хвороб, а також починає гнити.

Після сильних дощів заболочені газони можуть потребувати аерації. Використовуйте садові вила або механічний аератор, щоб розпушити траву та заповнити отвори,

– додав Шіплі.

Так, простий процес проколювання дірок у газоні за допомогою вил сприятиме кращій циркуляції повітря. Це один із найкращих способів допомогти газону залишатися здоровим, щоб навесні радувати око пишною та густою травою.