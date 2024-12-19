Як пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart, щоб ваш газон залишався здоровим і готовим до весняного відновлення, взимку слід не забувати про його зволоження, але не можна й не переливати. Як часто варто поливати траву, розповідаємо далі.

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Як часто поливати газон взимку

Взимку газон потребує менше води через зменшення активності трав. За словами експертів, поливати газон варто лише за тривалої посухи, коли відсутні опади протягом місяця чи більше. У таких випадках слід додавати полив кожні два тижні.

Якщо ж цього не зробити, можна отримати висихання коренів, що ослаблює траву та робить її вразливою до шкідників і хвороб, та ущільнення ґрунту, яке ускладнює поглинання вологи та сприяє утворенню стоку. Крім того, трава буде повільно відновлюватися навесні.

Водночас шкідливим є і переливання, яке може спричинити гниття коренів через застій води та грибкові захворювання, які послаблюють траву.

Щоб не наразити свій газон і на таку небезпеку, варто перевіряти його вологість. Для цього можна скористатися викруткою або вологоміром. Якщо ґрунт висох на кілька сантиметрів нижче поверхні, тільки тоді полив необхідний.

До речі, взимку експерти рекомендують поливати газон зранку. Це допомагає уникати надмірного випаровування від сонця та зменшує ризик утворення льоду, який може пошкодити траву. Уникати ж варто поливу в обід чи ввечері, особливо якщо очікуються нічні заморозки.