Загалом, правила, щоб отримати гарний газон, дуже прості, проте не всі на них зважають. Саме про рекомендації садівників розповідає 24 Канал з посиланням на Gardener's Path.

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Посів

Перед тим, як сіяти новий тип трави для газону, варто обов'язково врахувати місцеперебування та кліматичні умови. Різні види трави мають різні вимоги до догляду, кольори, форми, розміри та ще безліч нюансів.

Водночас садівники діляться неоціненною порадою щодо того, який сорт трави обрати для свого газону. Так, найкраще поцікавитися, чи садив газон хтось з сусідів, або дізнатися, яка трава росте у парку, адже, якщо там є пишний зелений килим, то його можна відтворити й дома.

Крім того, варто враховувати, що не кожна насінина проросте, тому варто обов'язково дотримуватися інструкції, розміщених на упаковці.

Полив

Газон, який вже виріс, не потребує постійного поливу, за винятком посушливих періодів. Найкраще поливати траву рано вранці, щоб запобігти втраті вологи через вітер, спеку та сонячне світло. Ввечері поливати газон не варто, адже це сприяє розвитку бактерій, грибків та інших мікроорганізмів, які можуть зашкодити саду.

Ознаками того, що газон недостатньо поливають, є:

коричневі або жовті плями,

сухий і розсипчастий верхній шар ґрунту,

листові пластини сизого або сіруватого відтінку,

повільний ріст рослини.

Однак, надмірний полив може також спричинити проблеми такі як утворення багнюки, шкідники в саду та волога, яка не вбирається у землю, а залишається стояти у траві. Відтак, не такий частий полив, але глибокий, набагато корисніший для газону.



У чому секрет ідеального газону / Фото Unsplash

Добрива

Напевно, жодна рослина так часто не обрізається, як газон. Щоб забезпечити безперервний пишний ріст, варто не забувати про добрива для трави. Достатньо періодично додавати суміші з достатнім вмістом азоту. Звісно, якщо ви не знаєте, яке добриво обрати, то краще звернутися за консультацією до фахівців.

Постійно додавати добрива немає потреби. Достатньо це робити один – два рази на рік перед посівом або в період активного росту трави.

Видалення бур'янів

Жоден газон не захищений від бур'янів. Цікаво, що деякі з них йдуть на користь, до прикладу, конюшина допомагає утримувати азот у ґрунті, який корисний для росту газону.

Звісно, найкращий спосіб захистити подвір'я від бур'янів – виростити пишний газон, у який не зможуть "просочитися" шкідники. Однак, інші види будуть шкідливими, тому їх потрібно видаляти відразу, як їх тільки помітили. Крім того, можна використовувати органічні гербіциди, які не шкодять навколишньому середовищу.

Косіння

Скошування трави – одна з найважливіших речей, щоб зберегти естетичний газон. Так, підстригати траву варто хоча б один раз на тиждень. Але варто пам'ятати, що обрізати потрібно третину від усієї висоти трави. До прикладу, якщо газон висотою 7,5 сантиметра, то зрізати варто лише 2,5 сантиметра.

Річ у тім, що довший газон допомагає утримувати вологу, а також заглушає ріст бур'янів. Однак важливо пам'ятати, що косити можна лише суху траву.



Навіщо косити газон / Фото Unsplash

Розпушування

Якщо газон росте давно, то ґрунт може ущільнитися. Це буде перешкоджати надходженню води та поживних речовин, необхідних для пишного росту.

Щоб розпушити газон, потрібно скористатися аератором – спеціальний інструмент, який розпушує ґрунт, не пошкоджуючи газон.

Пильність

Головна порада щодо того, як виростити пишний та здоровий газон – пильність. Звертайте увагу, чи не з'явилися шкідники, личинки, черв'яки чи навіть гризуни. Будь-які зміни у зовнішньому вигляді газону можуть свідчити про проблему, тому ідеальне подвір'я безпосередньо залежить від уважності свого господаря.