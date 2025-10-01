Хризантеми – це одна зі справжніх прикрас осіннього саду. Їхні яскраві жовті, червоні та помаранчеві квіти радують око у вересні та жовтні, коли температура стає прохолоднішою.

Однак, як пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart, щоб отримати красиве цвітіння і здорові рослини, важливо правильно обрати місце для посадки. Яких ділянок краще уникати, розповідаємо далі.

Які місця не підходять для посадки хризантем?

Тінь

Хризантеми потребують 6 – 8 годин прямого сонця щодня. Посадка в тіні або напівтіні призводить до слабшого цвітіння, менших квітів, повільного росту та підвищеної схильності до шкідників.

Занадто маленькі горщики

Хризантеми можна вирощувати в контейнерах, але не в маленьких. Ґрунт у такому горщику швидко висихає, що шкодить рослині. Найкраще садити їх у контейнери, які утримують вологу, наприклад, неглазуровані теракотові горщики.

Сухий або надмірно вологий ґрунт

Ці квіти люблять добре дренований ґрунт. Надмірна волога або пересихання негативно впливають на рослину.

Важкодоступні місця

Деякі сорти потребують регулярного догляду, прищипування або підтримки опорами для високих рослин. Посадка у важкодоступних місцях ускладнить ці роботи.

Ділянки з верхнім поливом

Хризантеми найкраще поливати біля основи рослини. Автоматичні системи поливу або розбризкувачі, які зволожують листя, можуть сприяти грибковим захворюванням у цих квітів.

За правильного догляду хризантеми є прикрасою осіннього саду / Фото Freepik

Як доглядати за хризантемами для гарного цвітіння?

Хризантеми не є надто вибагливими рослинами, але все ж мають свої особливості догляду. Як пише Garden Design, аби вони добре почувалися та рясно цвіли, важливо дотримуватися наступних рекомендацій:

Полив: хризантеми мають поверхневу кореневу систему, тому потребують регулярного поливу, особливо у спеку. Використовуйте шар мульчі, щоб зберегти вологу та прохолоду для коріння.

Добриво: підживлюйте хризантеми збалансованим або стимулюючим до цвітіння добривом у половинній концентрації кожні 2 – 3 тижні з весни до моменту формування бруньок. Припиняйте, коли почнеться цвітіння.

Прищипування: прищипуйте верхівки на 2,5 сантиметри кілька разів за сезон для кращого розгалуження. Ранньоквітучі сорти прищипуйте до середини червня, жовтневі – до середини липня.

Розмноження: кожні 2 – 3 роки діліть кущ навесні, видаляючи стару середину й пересаджуючи молоді пагони. Також можна розмножувати квіти живцями, укорінюючи їх у ґрунтовій суміші.

Що варто знати про догляд інших осінніх квітів?

Іншою королевою осіннього саду є жоржина, яка також має свої особливості догляду.

Серед іншого, садівники рекомендують обрізати цю квітку після в'янення задніх пелюсток, що сприяє новому цвітінню та зміцненню стебел, а для продовження цвітіння досвідчені фахівці пропонують забезпечити регулярний полив та удобрення.