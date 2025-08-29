Однак, чи потрібно обрізати жоржини, коли вони починають в'янути? Відповідь на це питання дали фермери, які вирощують ці квіти, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Spruce.

Чи потрібно обрізати жоржини?

Якщо жоржини не зрізати для букетів, то квіти швидко починають в'янути. Цілком логічним є питання, чи обрізати бутони, чи залишати їх для природного відмирання.

Експерти стверджують, що жоржини завжди слід обрізати. Це сприяє більшому цвітінню, зміцненню стебел та тривалішого вегетаційного періоду. Однак робити це треба вже тоді, коли починають в'янути задні пелюстки. Це дозволяє захистити жоржини від витрат зайвої енергії та стимулювати нове цвітіння.

Якщо залишати відцвілі квіти на рослині, то жоржина отримає сигнал, що вона виконала свою місію, і не продовжуватиме витрачати енергію на створення нових квітів,

– пояснюють експерти.



Коли і як обрізати жоржини / Фото Unsplash

Обрізання жоржин має бути глибоким, адже нові бутони будуть з'являтися з нижнього ряду листя. Саме це спонукатиме рослину до нового цвітіння.

Як продовжити цвітіння жоржин?

Щоб восени жоржина якомога довше милувала око пишними квітами, слід забезпечити регулярний полив та удобрення. Так, у спекотні дні жоржини слід поливати 2 – 3 рази на тиждень вранці або ввечері.

Також слід один – два рази на тиждень оброблювати жоржини від шкідників. Що ж стосується добрив, то підживлювати фосфором та калієм квіти потрібно раз на місяць.

