Хризантемы – это одно из настоящих украшений осеннего сада. Их яркие желтые, красные и оранжевые цветы радуют глаз в сентябре и октябре, когда температура становится прохладнее.

Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart, чтобы получить красивое цветение и здоровые растения, важно правильно выбрать место для посадки. Каких участков лучше избегать, рассказываем далее.

К теме Стоит ли подкармливать розы солью Эпсома: как продлить их цветение осенью

Какие места не подходят для посадки хризантем?

Тень

Хризантемы нуждаются в 6 – 8 часах прямого солнца ежедневно. Посадка в тени или полутени приводит к более слабому цветению, меньших цветов, медленного роста и повышенной подверженности вредителям.

Слишком маленькие горшки

Хризантемы можно выращивать в контейнерах, но не в маленьких. Почва в таком горшке быстро высыхает, что вредит растению. Лучше всего сажать их в контейнеры, которые удерживают влагу, например, неглазурованные терракотовые горшки.

Сухая или чрезмерно влажная почва

Эти цветы любят хорошо дренированную почву. Чрезмерная влага или пересыхание негативно влияют на растение.

Труднодоступные места

Некоторые сорта нуждаются в регулярном уходе, прищипывания или поддержки опорами для высоких растений. Посадка в труднодоступных местах усложнит эти работы.

Участки с верхним поливом

Хризантемы лучше всего поливать у основания растения. Автоматические системы полива или разбрызгиватели, которые увлажняют листья, могут способствовать грибковым заболеваниям у этих цветов.

При правильном уходе хризантемы являются украшением осеннего сада / Фото Freepik

Как ухаживать за хризантемами для хорошего цветения?

Хризантемы не являются слишком прихотливыми растениями, но все же имеют свои особенности ухода. Как пишет Garden Design, чтобы они хорошо себя чувствовали и обильно цвели, важно придерживаться следующих рекомендаций:

Полив: хризантемы имеют поверхностную корневую систему, поэтому нуждаются в регулярном поливе, особенно в жару. Используйте слой мульчи, чтобы сохранить влагу и прохладу для корней.

Удобрение: подкармливайте хризантемы сбалансированным или стимулирующим к цветению удобрением в половинной концентрации каждые 2 – 3 недели с весны до момента формирования почек. Прекращайте, когда начнется цветение.

Прищипывание: прищипывайте верхушки на 2,5 сантиметра несколько раз за сезон для лучшего ветвления. Раннецветущие сорта прищипывайте до середины июня, октябрьские – до середины июля.

Размножение: каждые 2 – 3 года делите куст весной, удаляя старую середину и пересаживая молодые побеги. Также можно размножать цветы черенками, укореняя их в почвенной смеси.

Что стоит знать об уходе за другими осенними цветами?

Другой королевой осеннего сада является георгина, которая также имеет свои особенности ухода.

Среди прочего, садоводы рекомендуют обрезать этот цветок после увядания задних лепестков, что способствует новому цветению и укреплению стеблей, а для продолжения цветения опытные специалисты предлагают обеспечить регулярный полив и удобрения.