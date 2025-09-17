Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living и Hayloft Plants, это якобы делает листья зеленее, стимулирует появление новых побегов и даже продлевает цветение кустов до осени. Действительно ли это так и как ухаживать за розами осенью, рассказываем далее.

Что такое английская соль и зачем она растениям?

Английская соль – это сульфат магния, а магний является микроэлементом, который растения используют для фотосинтеза, транспортировки углеводов и синтеза белков. Он также участвует в укреплении клеточных стенок и помогает усваивать другие питательные вещества.

Дефицит магния проявляется у роз пожелтением листьев, уменьшением их размера и появлением желтых участков между прожилками. В таких случаях дополнительная подкормка может действительно помочь.

Стимулирует ли английская соль цветение?

Научных доказательств того, что сульфат магния заставляет розы обильнее цвести практически нет.

В целом большинству почв хватает магния для нормального развития роз, поэтому подкормка мало влияет на состояние растений.

Зато чрезмерное внесение английской соли может даже навредить – создать слишком соленую среду и снизить усвоение других питательных веществ, в частности кальция.

Английская соль является полезной для растений, но не всегда эффективной / Фото Freepik

Как правильно ухаживать за розами осенью?

Чтобы кусты цвели дольше и оставались в хорошем состоянии, стоит придерживаться проверенных практик:

Удаляйте отцветшие бутоны. Чтобы цветы радовали дольше, важно срезать отцветшие цветоносы до листа с пятью листочками. Такая обрезка помогает укрепить стебель и позволяет растению направить энергию на новое цветение.

Дезинфекция инструментов. Розы подвержены болезням, поэтому секаторы и другие инструменты следует регулярно чистить и дезинфицировать. Это уменьшает риск заражения от одного растения к другому.

Мульчирование. Используйте хорошо перепревший навоз или компост, нанося слой толщиной 5 – 10 см. Мульча защищает корни и сохраняет влагу.

Каких ошибок следует избегать в уходе за розами?

Розы требуют внимательного ухода. В частности, важно избегать некоторых распространенных ошибок, которые могут навредить цветам и испортить их цветение.

К примеру, посадка в неправильном месте, полив сверху или слишком большое количество удобрения могут уничтожить растение.