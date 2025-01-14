Які дрова дають найбільше тепла: повний перелік найкращої деревини для опалення

Каміни, печі та котли допомагають ефективно опалювати житло. Вони вважають економнішими для обігріву, адже для підтримування тепла достатньо лише дров. Однак варто зважати, що деякі види деревини віддають найбільше тепла, ніж інші.

Так, які ж дрова краще обрати для опалення та що обігріє оселю ефективніше – розповідає 24 Канал.

До теми Хитрощі ефективного опалення: що слід зробити, щоб дрова горіли довше і віддавали максимум тепла

Які дрова дають найбільше тепла

Обираючи дрова для опалення, слід враховувати характеристики деревини. Так, кожна з порід має різну горючість, тепловіддачу та димність / утворення золи. Саме тому важливо обирати деревину, котра має високу горючість та тепловіддачу, але низьку задимленість і зольність. Саме такі дрова будуть ефективно опалювати дім.

Важливо. Щоб дрова віддавали максимум тепла, вони повинні бути добре просушені. Свіжозрубана деревина містить близько 50% вологи, тому треба почекати до 3 місяців, поки ці дрова можна буде використовувати для опалення.

Найкращим варіантом для опалення вважаються дрова листяних і плодових дерев. Так, найбільше тепла віддають:

дуб,

бук,

вільха,

акація,

ясен.

Які дрова для опалення найкращі / Фото Unsplash, andre govia

Звісно, ці дрова коштують недешево, проте у їхній ефективності в опаленні не слід і сумніватися. Дуб – найкращий варіант, адже найдовше горить, вугілля деревини може тліти годинами й при цьому – підтримувати високу температуру. Альтернативою дуба може бути акація, яка є більш доступною та дешевшою. При цьому деревина віддає багато тепла.

Серед фруктових дерев найкраще обирати вишню, яблуню чи грушу. Ці породи деревини довго горять, й при цьому – дешеві та доступні для українців.

До слова, вільха має й інші корисні властивості, окрім високої тепловіддачі. Так, ця деревина під час згорання очищує димоходи від кіптяви.

Як обрати дрова для опалення / Фото Freepik

Які фактори впливають на тепловіддачу деревини

Звісно, секрет максимальної тепловіддачі деревини полягає не лише у породі деревини. Правильне зберігання дров та укладання у топку також відіграють свою роль.

Про найпоширеніші помилки під час зберігання дров – читайте за посиланням.

Що стосується правильного укладання дров, то існує кілька правил: