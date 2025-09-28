Дженніфер Еністон популяризує модний напрям у дизайні, де японський мінімалізм поєднується зі спокоєм природи. Її своєрідна ванна кімната стала справжнім архітектурним зразком майбутнього тренду – дизайну, орієнтованого на здоров'я.

Акторка поділилася фото ванної кімнати в Instagram. Ванну вона розмістила прямо у саду, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens та Yahoo.

Який тренд задає ванна кімната Еністон?

Ідея вуличної ванної кімнати перетворює звичайне купання терапевтичний ритуал. Простір створений так, щоб людина буквально "вбирала атмосферу лісу".

Увесь дизайн побудований на розмитті меж між інтер'єром та екстер'єром, створюючи безшовну інтеграцію, яку в японській естетиці називають Shakkei – "запозичений пейзаж".

Ванна кімната Дженіфер Еністон: дивіться фото

Найефектніший прийом – великі розсувні скляні двері, які дозволяють відкрити облицьовану мармуром ванну кімнату прямо в сад, роблячи природу емоційним продовженням простору. Це дає змогу насолоджуватися природою, не жертвуючи комфортом і приватністю.

Природна гармонія відчутна й у виборі матеріалів. Концепція спирається на філософію Wabi-Sabi – красу недосконалості, автентичність і шляхетність часу. Холодну ідею "ідеальної" обробки замінено на природні, тактильні текстури. Це добре видно на масивній мармуровій ванні з яскравим візерунком прожилок – випадкові, унікальні сліди каменю підкреслюють його природну красу.

Навколишній сад – приклад дзен-мінімалізму й спокою. Тут уникають яскравих барвистих композицій, віддаючи перевагу зелені у всіх її відтінках.

Така відмова від хаосу й прагнення до спокою перетворює інтер'єр на справжнє місце відновлення. Саме тому поєднання високого дизайну з філософією гармонії природи вже сьогодні вважають стандартом для розкішних ванних кімнат 2026 року.

Що особливого у вітальні Еністон?

Не менше уваги привертає вітальня в оселі Дженніфер Еністон. Акторка вразила дизайнерів інноваційним підходом до розміщення меблів. Вона використала прийом "розмовного зонування".