Колір стін має важливий вплив на створення атмосфери та затишку у домі. Складно знайти універсальний відтінок, який би ідеально пасував для будь-якого простору, але він існує.

За словами дизайнерів, цей колір для стін не втрачає актуальності й залишатиметься популярним ще довго. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Express.

Який колір універсальний для стін?

Відтінки зеленого, особливо зеленої шавлії, не втрачають своєї популярності. Все частіше цей колір використовується в інтер'єрі, адже є бездоганним та універсальним. Ба більше, виробники фарби називають відтінок зеленої шавлії найпопулярнішим у 2025 році.

Шалену популярність зелених відтінків пояснюють дизайнери дуже практично. Так, зелений – універсальний колір, який пов'язує людину зі світом природи. Крім того, відтінок зеленої шавлії додає простору теплоти та затишку.

Однак зелені кольори популярні й через свою універсальність. Вони ідеально пасують як для спалень чи віталень, так і для кухонь чи ванної.



Спальня із зеленими стінами / Фото Unsplash

Дизайнери також додають, що відтінки зеленого створюють спокійну атмосферу, яка дозволяє розслабитися після складного дня. Навіть акцентна стіна у зелених відтінках створює стильний інтер'єр.



Кухня з вітальнею у трендовому кольорі / Фото Unsplash

