Цвет стен имеет важное влияние на создание атмосферы и уюта в доме. Сложно найти универсальный оттенок, который бы идеально подходил для любого пространства, но он существует.

По словам дизайнеров, этот цвет для стен не теряет актуальности и будет оставаться популярным еще долго. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Express.

К теме Обои уже в прошлом: дизайнеры назвали современное и долговечное покрытие для стен

Какой цвет универсальный для стен?

Оттенки зеленого, особенно зеленого шалфея, не теряют своей популярности. Все чаще этот цвет используется в интерьере, ведь является безупречным и универсальным. Более того, производители краски называют оттенок зеленого шалфея самым популярным в 2025 году.

Бешеную популярность зеленых оттенков объясняют дизайнеры очень практично. Так, зеленый – универсальный цвет, который связывает человека с миром природы. Кроме того, оттенок зеленого шалфея добавляет пространству теплоты и уюта.

Однако зеленые цвета популярны и из-за своей универсальности. Они идеально подходят как для спален или гостиных, так и для кухонь или ванной.



Спальня с зелеными стенами / Фото Unsplash

Дизайнеры также добавляют, что оттенки зеленого создают спокойную атмосферу, которая позволяет расслабиться после сложного дня. Даже акцентная стена в зеленых оттенках создает стильный интерьер.



Кухня с гостиной в трендовом цвете / Фото Unsplash

К слову, ранее дизайнеры назвали цвет, который делает пространство холодным. Его лучше избегать в современном интерьере.