Уютный и универсальный: дизайнеры назвали идеальный оттенок для стен
- Дизайнеры считают некоторые оттенки универсальными для любой комнаты из-за их популярности и способности создавать уютную атмосферу.
- Оттенок зеленого шалфея назван самым популярным в 2025 году, и даже акцентная стена в этом цвете создает стильный интерьер.
Цвет стен имеет важное влияние на создание атмосферы и уюта в доме. Сложно найти универсальный оттенок, который бы идеально подходил для любого пространства, но он существует.
По словам дизайнеров, этот цвет для стен не теряет актуальности и будет оставаться популярным еще долго. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Express.
Какой цвет универсальный для стен?
Оттенки зеленого, особенно зеленого шалфея, не теряют своей популярности. Все чаще этот цвет используется в интерьере, ведь является безупречным и универсальным. Более того, производители краски называют оттенок зеленого шалфея самым популярным в 2025 году.
Бешеную популярность зеленых оттенков объясняют дизайнеры очень практично. Так, зеленый – универсальный цвет, который связывает человека с миром природы. Кроме того, оттенок зеленого шалфея добавляет пространству теплоты и уюта.
Однако зеленые цвета популярны и из-за своей универсальности. Они идеально подходят как для спален или гостиных, так и для кухонь или ванной.
Спальня с зелеными стенами / Фото Unsplash
Дизайнеры также добавляют, что оттенки зеленого создают спокойную атмосферу, которая позволяет расслабиться после сложного дня. Даже акцентная стена в зеленых оттенках создает стильный интерьер.
Кухня с гостиной в трендовом цвете / Фото Unsplash
