Гарантовано зробить будинок старомодним: який колір фарби ніколи не варто обирати для фасаду
- Жовтий колір не рекомендується для фарбування фасаду будинку, оскільки він може створювати ефект застарілого вигляду та робити житло менш привабливим для покупців.
- Рекомендується обирати класичні колірні палітри, тестувати зразки фарби та уникати повторення кольорів сусідніх будинків.
Фарбування зовнішніх стін будинку – рішення, яке приймають нечасто. Зазвичай це оновлення, яке робиться раз на десятиліття або навіть рідше.
Тому, як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, дуже важливо обрати такий колір, який не тільки підкреслить красу будинку зараз, а й залишатиметься актуальним ще багато років. Від якого відтінку натомість краще відмовитись, розповідаємо далі.
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Який колір не варто обирати для фасаду житла?
За словами дизайнерів, один із найгірших варіантів для фарбування зовнішніх стін – жовтий колір. Він може виглядати яскраво і привабливо у теорії, але на практиці часто створює ефект застарілого будинку. Крім того, такі відтінки роблять житло менш привабливим для покупців.
Ще одна складність – складність з точним відтінком. Жовтий може легко зіслизнути у занадто яскравий або занадто тьмяний відтінок, мати незрозумілий підтон і спотворювати зовнішній вигляд будинку.
Навіть при виборі нейтрального бежевого кольору дизайнери радять уникати жовтих підтонів – вони також додають екстер’єру відчуття втомленості й старіння.
Як обрати вдалий колір фарби для фасаду?
- Не повторюйте кольори сусідів. Якщо поруч з вами вже стоїть будинок такого самого кольору, краще обрати інший відтінок, щоб будинок виглядав самобутньо й не зливався з оточенням.
- Зважайте на архітектуру будинку. Дизайнери радять орієнтуватися на класичні колірні палітри, які відповідають стилю вашої оселі – це зробить вигляд будинку більш елегантним і довговічним.
- Уникайте надто сміливих кольорів. Яскраві відтінки краще залишити для деталей – наприклад, вхідних дверей або аксесуарів. Стіни ж краще фарбувати в спокійні, природні кольори.
- Тестуйте зразки фарби. Обов’язково перевіряйте фарбу на невеликій ділянці стіни, спостерігайте за кольором у різний час доби. Це допоможе уникнути неприємних сюрпризів після повного фарбування.
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