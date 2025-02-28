Кольори, якими ніколи не варто фарбувати міжкімнатні двері

Фарбування міжкімнатних дверей може значно вплинути на загальний вигляд вашого інтер’єру. Якщо для вхідних дверей можна обирати сміливі, яскраві відтінки, то при виборі кольору для дверей всередині приміщення слід бути обережнішим.

Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, важливо, щоб колір гармоніював з іншими елементами інтер’єру та підкреслював стиль приміщення, а не створював хаос. Які ж відтінки у зв'язку з цим бажано оминати, розповідаємо далі.

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Враховуйте загальну колірну палітру

Перед тим як визначитися з відтінком, зверніть увагу на інші кольори в кімнаті. Двері мають доповнювати інтер’єр, а не суперечити йому. Це особливо важливо для будинків, де всі міжкімнатні двері мають бути одного кольору. Вибір занадто яскравих або контрастних відтінків може порушити баланс простору.

Чому варто уникати яскравих кольорів

Хоча такі кольори, як червоний, помаранчевий чи яскраво-жовтий, можуть виглядати енергійно, вони часто викликають відчуття надмірної стимуляції.

У кімнатах, призначених для відпочинку, такі відтінки можуть створювати напружену атмосферу. Якщо ж ви все-таки хочете додати яскравий акцент, варто зупинитися на приглушених тонах або обрати двері того ж кольору, що і стіни, щоб створити ефект єдиного простору.

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Оптимальні варіанти кольорів для міжкімнатних дверей

Найкращим вибором стануть нейтральні відтінки, які добре поєднуються з різними стилями інтер’єру. До таких належать:

Білий – універсальний варіант, який підходить до будь-якого стилю.

Світло-сірий – створює елегантний та спокійний вигляд.

Бежевий – додає теплоти та затишку.

Темно-синій або глибокий зелений – підходять для сучасних інтер’єрів, надаючи їм виразності без надмірного контрасту.

Чорний – ефектний вибір для сучасних і класичних просторів, але його слід використовувати обережно, щоб не створити занадто темну атмосферу.

Як створити гармонійний вигляд

Якщо у вашому інтер’єрі вже є певний відтінок, який вам подобається, спробуйте пофарбувати двері в той самий колір. Це допоможе візуально збільшити простір і створити цілісність. Двері також можуть бути трохи темнішими або світлішими за колір стін, щоб додати глибини без різких контрастів.