Жінка вирішила додати у фарбу для стін блискітки: результат зачарував мережу

Фарбування стін, напевно, найлегший варіант для оновлення інтер'єру. Однак навіть такий спосіб декорування можна обіграти по-своєму.

Так, жінка вирішила додати до фарби блискітки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відео в TikTok користувачки @chellered.

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Чи безпечно додавати блискітки у фарбу?

Користувачка мережі розповіла, що робила ремонт у кімнаті для доньки. Дівчинка захотіла, аби стіни були з блискітками, тому мамі довелося вигадувати, як це втілити.

Жінка вирішила додати блискітки прямісінько у банку з фарбою. Ретельно перемішавши усю суміш, вона почала фарбувати стіни.

Результат вийшов приголомшливим та зачарував мережу. Покриття стін виявилося доволі щільним, а фарба з блискітками додала кімнаті ефектності.

Фарба з блискітками на стінах: дивіться відео

Крім того, жінка зауважила, що фарба з блискітками лягла на стінах рівномірно, а відтак не утворилося жодних "пустих" ділянок чи небажаних нерівностей. Ба більше, блискітки не сиплються і міцно тримаються на стінах.

Жінка показала, чи відшаровуються блискітки: дивіться відео

До слова, раніше у мережі поділилися ідеєю, як своїми руками зробити розсувні двері. Для цього знадобиться мінімум інструментів та матеріалів.