Кухня, обладнана сучасними стільницями, фурнітурою та освітленням, може однаково видаватися застарілою. Причина криється у непомітній на перший погляд деталі.

Це шафки зі стандартними накладними фасадами. Колись це було популярне рішення, однак сьогодні такий дизайн робить шафи дешевими на вигляд, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

Чому стандартна накладка не підходить для сучасної кухні?

"Standard overlay" (стандартна накладка) – це такий тип фасадів, коли дверцята закривають раму шафи лише частково, залишаючи видимим приблизно 2, 5 сантиметра або більше. Їх ще називають частковою накладкою.

Так, вони функціональні й бюджетні, але надто помітна рама створює відчуття перевантаженості, руйнує мінімалістичну елегантність і робить інтер'єр застарілим. Через проміжки між дверцятами та можливі видимі завіси такі шафки видаються менш охайними.

У фасадах з повною накладкою дверцята повністю закривають раму. А у вставних фасадах дверцята монтуються всередині рами врівень із передньою поверхнею шафи. Обидва варіанти приховують раму, створюючи більш чистий і сучасний вигляд.

Найкраще обирати дверцята з повною накладкою / Фото Barkerdoor.com

Втім, вони потребують якісного монтажу. У випадку з повною накладкою будь-яке зміщення дверцят буде особливо помітним, адже немає рами, яка б це замаскувала. Але саме це й додає їм престижності – адже потрібна точна робота майстра. Так само і зі вставними дверцятами: там немає місця для похибок, але завдяки цьому вони мають більш витончений вигляд . У будь-якому випадку такі фасади позбавляють від небажаних "розривів" у дизайні, які характерні для стандартної накладки.

Які дизайнерські рішення роблять кухню брудною?

Кухня – простір, який швидко брудниться.