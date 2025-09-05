Кухня, оборудованная современными столешницами, фурнитурой и освещением, может все равно казаться устаревшей. Причина кроется в незаметной на первый взгляд детали.

Это шкафчики со стандартными накладными фасадами. Когда-то это было популярное решение, однако сегодня такой дизайн делает шкафы дешевыми на вид, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest.

Почему стандартная накладка не подходит для современной кухни?

"Standard overlay" (стандартная накладка) – это такой тип фасадов, когда дверцы закрывают раму шкафа лишь частично, оставляя видимым примерно 2, 5 сантиметра или более. Их еще называют частичной накладкой.

Да, они функциональны и бюджетны, но слишком заметная рама создает ощущение перегруженности, разрушает минималистичную элегантность и делает интерьер устаревшим. Из-за промежутков между дверцами и возможных видимых занавесов такие шкафчики кажутся менее опрятными.

В фасадах с полной накладкой дверцы полностью закрывают раму. А в вставных фасадах дверцы монтируются внутри рамы вровень с передней поверхностью шкафа. Оба варианта скрывают раму, создавая более чистый и современный вид.

Лучше всего выбирать дверцы с полной накладкой / Фото Barkerdoor.com

Впрочем, они требуют качественного монтажа. В случае с полной накладкой любое смещение дверей будет особенно заметным, ведь нет рамы, которая бы это замаскировала. Но именно это и добавляет им престижности – ведь нужна точная работа мастера. Так же и со вставными дверцами: там нет места для погрешностей, но благодаря этому они имеют более изящный вид. В любом случае такие фасады избавляют от нежелательных "разрывов" в дизайне, которые характерны для стандартной накладки.

Какие дизайнерские решения делают кухню грязной?

Кухня – пространство, которое быстро пачкается. Некоторые дизайнерские решения только добавляют хлопот с уборкой: