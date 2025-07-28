Про це пише 24 Канал з посиланням на sampleboard.

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Який колір фарби обрати для кожної кімнати?

Щоб кожна кімната у вашому домі стала ідеальним простором, можна скористатися цими практичними рекомендаціями щодо вибору кольорів.

Вітальня: Можна використати теплі земляні відтінки, як-от м’який сіро-коричневий чи оливковий, для створення затишної та дружньої атмосфери. Світлі блакитні тони в поєднанні з теплими матеріалами також додадуть гармонії та комфорту.



Земляні тони ідеально підійдуть для вітальні / Фото Unsplash

Спальня: Тут підійдуть ніжні та спокійні кольори, такі як пильно-блакитний, шавлієво-зелений або м’який сірий. Ці відтінки сприяють релаксації, допомагають заспокоїтися та підтримують здоровий сон.

Кухня: Для енергійного та свіжого простору ідеально підходять кремові або світлі нейтральні кольори. Легкі відтінки жовтого чи теплого червоного можуть додати бадьорості та стимулювати апетит, що робить їх популярними в дизайні кухонь.

Офіс: Для підвищення продуктивності та концентрації підійдуть блідо-зелені або сині відтінки. Краще уникати яскравих червоних чи помаранчевих кольорів, адже вони можуть викликати надмірну енергію, особливо при штучному світлі.