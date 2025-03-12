Посухостійкі фруктові дерева: найкращі рослини для вашого саду

Фруктові дерева – чудовий спосіб наповнити сад смакотою та додати йому краси протягом усього року. Проте вони потребують достатньої кількості води, особливо в період укорінення.

Як пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart, якщо ви хочете виростити фруктове дерево, але хвилюєтесь про догляд, зверніть увагу на посухостійкі сорти. Вони мають глибоку кореневу систему та можуть процвітати навіть у спекотному та сухому кліматі. Які дерева підходять під цю категорію, розповідаємо далі.

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Фігове дерево

Фігові дерева – це не лише смачні, а й декоративні рослини. Зазвичай вони пускають глибокі корені, що дозволяє їм давати соковиті плоди при мінімальному поливі.

Гранат

Гранатові дерева додають яскравих кольорів саду навколо дому. Переважно вони чудово підходять для посушливих регіонів завдяки глибокій кореневій системі.

До речі, проблемними для рослин можуть бути не тільки сухі умови, а й піщаний ґрунт. Однак навіть у таких умовах можна знайти квіти, які добре ростимуть на піску.

Слива

Сливові дерева невибагливі у догляді та дають смачні плоди вже через три роки після посадки.

Червона шовковиця

Червона шовковиця – ідеальний вибір для просторих ландшафтів. Її ягоди використовують для варення, випічки або їдять свіжими, а саме дерево не вимагає багато ресурсів.