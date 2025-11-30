Працює не гірше магазинної: як зробити годівничку для птахів за 10 хвилин

У холодний період року птахи особливо потребують додаткового харчування, адже знайти корм під снігом стає дедалі важче. Саме тому взимку у містах та селах активно встановлюють годівнички – і зробити одну можна буквально за 10 хвилин, навіть не виходячи з дому.

Як швидко та легко зробити годівничку для птахів – розкаже 24 Канал з посиланням на Gardening Know How.

Що нам потрібно?

Для найпростішої годівнички, яку можна закріпити просто на вікні, підійдуть речі, які є майже в кожному домі:

пластикова пляшка або картонна коробка з-під соку;

ножиці чи канцелярський ніж;

двосторонній скотч або присоски;

ложка чи паличка для "пришвартування" пташок;

трохи корму для пташок чи насіння.



Як зробити годівничку для птахів за 10 хвилин / Фото Unsplash

Як зробити годівничку на вікно?

Підготуйте місткість. У пляшці або коробці зробіть отвір – достатньо вирізати одні широкі"дверцята". Зробіть посадкову жердинку. Проткніть місткість наскрізь і вставте дерев'яну ложку, паличку або олівець – це стане зручним місцем для птахів. Закріпіть годівничку. Найкращий варіант – присоски, які кріпляться до скла. Так годівничка не впаде й буде стійкою. Якщо їх немає, використовуйте двосторонній скотч. Додайте корм. Насипте несолоне насіння, крупи (пшоно, овес), дрібні горішки або покупну суміш для птахів.

Куди встановлювати?

Фахівці Southern Living радять розміщувати годівничку не біля відкритих кватирок та в місцях, де її можуть дістати коти. Найкраще – на зовнішньому боці заскленого балкона чи вікна.

Що не можна класти у годівничку?