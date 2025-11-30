Працює не гірше магазинної: як зробити годівничку для птахів за 10 хвилин
- Для виготовлення годівнички знадобляться пластикова пляшка, ножиці, двосторонній скотч, ложка та трохи корму для птахів.
- Птахам не можна давати солоні снеки, хліб, шоколад, сире м'ясо, кісточки фруктів, гниле насіння, мед та сиропи.
У холодний період року птахи особливо потребують додаткового харчування, адже знайти корм під снігом стає дедалі важче. Саме тому взимку у містах та селах активно встановлюють годівнички – і зробити одну можна буквально за 10 хвилин, навіть не виходячи з дому.
Як швидко та легко зробити годівничку для птахів – розкаже 24 Канал з посиланням на Gardening Know How.
Що нам потрібно?
Для найпростішої годівнички, яку можна закріпити просто на вікні, підійдуть речі, які є майже в кожному домі:
- пластикова пляшка або картонна коробка з-під соку;
- ножиці чи канцелярський ніж;
- двосторонній скотч або присоски;
- ложка чи паличка для "пришвартування" пташок;
- трохи корму для пташок чи насіння.
Як зробити годівничку для птахів за 10 хвилин / Фото Unsplash
Як зробити годівничку на вікно?
- Підготуйте місткість. У пляшці або коробці зробіть отвір – достатньо вирізати одні широкі"дверцята".
- Зробіть посадкову жердинку. Проткніть місткість наскрізь і вставте дерев'яну ложку, паличку або олівець – це стане зручним місцем для птахів.
- Закріпіть годівничку. Найкращий варіант – присоски, які кріпляться до скла. Так годівничка не впаде й буде стійкою. Якщо їх немає, використовуйте двосторонній скотч.
- Додайте корм. Насипте несолоне насіння, крупи (пшоно, овес), дрібні горішки або покупну суміш для птахів.
Куди встановлювати?
Фахівці Southern Living радять розміщувати годівничку не біля відкритих кватирок та в місцях, де її можуть дістати коти. Найкраще – на зовнішньому боці заскленого балкона чи вікна.
Що не можна класти у годівничку?
- Птахам не можна давати солоні снеки, хліб, шоколад, сире м'ясо, кісточки фруктів, гниле насіння, мед та сиропи, бо вони можуть бути шкідливими або токсичними.
- Безпечними варіантами для годівниці є якісне кукурудзяне зерно, підсмажене або сире насіння без добавок, та спеціальні суміші для птахів.