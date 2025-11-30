Работает не хуже магазинной: как сделать кормушку для птиц за 10 минут
- Для изготовления кормушки понадобятся пластиковая бутылка, ножницы, двусторонний скотч, ложка и немного корма для птиц.
- Птицам нельзя давать соленые снеки, хлеб, шоколад, сырое мясо, косточки фруктов, гнилые семена, мед и сиропы.
В холодный период года птицы особенно нуждаются в дополнительном питании, ведь найти корм под снегом становится все труднее. Именно поэтому зимой в городах и селах активно устанавливают кормушки – и сделать одну можно буквально за 10 минут, даже не выходя из дома.
Как быстро и легко сделать кормушку для птиц – расскажет 24 Канал со ссылкой на Gardening Know How.
Что нам нужно?
Для самой простой кормушки, которую можно закрепить просто на окне, подойдут вещи, которые есть почти в каждом доме:
- пластиковая бутылка или картонная коробка из-под сока;
- ножницы или канцелярский нож;
- двусторонний скотч или присоски;
- ложка или палочка для "пришвартовки" птиц;
- немного корма для птиц или семян.
Как сделать кормушку для птиц за 10 минут / Фото Unsplash
Как сделать кормушку на окно?
- Подготовьте емкость. В бутылке или коробке сделайте отверстие – достаточно вырезать одну широкую "дверцу".
- Сделайте посадочную жердочку. Проткните емкость насквозь и вставьте деревянную ложку, палочку или карандаш – это станет удобным местом для птиц.
- Закрепите кормушку. Самый лучший вариант – присоски, которые крепятся к стеклу. Так кормушка не упадет и будет устойчивой. Если их нет, используйте двухсторонний скотч.
- Добавьте корм. Насыпьте несоленые семечки, крупы (пшено, овес), мелкие орешки или покупную смесь для птиц.
Куда устанавливать?
Специалисты Southern Living советуют размещать кормушку не возле открытых форточек и в местах, где ее могут достать коты. Лучше всего – на внешней стороне застекленного балкона или окна.
Что нельзя класть в кормушку?
- Птицам нельзя давать соленые снеки, хлеб, шоколад, сырое мясо, косточки фруктов, гнилые семена, мед и сиропы, потому что они могут быть вредными или токсичными.
- Безопасными вариантами для кормушки является качественное кукурузное зерно, поджаренные или сырые семена без добавок, и специальные смеси для птиц.