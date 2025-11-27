Новорічна ялинка Сальми Гаєк показує головний колірний тренд на 2026 рік

Цього сезону, напередодні свят, в наші інтер'єри стрімко входить один шляхетний колір. Експерти вже прогнозують, що саме він стане головним і визначальним трендом 2026 року.

Спершу цей колір з'явиться у цьогорічних ідеях різдвяного декору, а потім пошириться і на інші елементи інтер'єру, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

Який колір стане головним трендом 2026 року?

Королем 2026 року стане червоний. Щоб зрозуміти його глибокий потенціал на весь рік, потрібно звернутися до архівів акторки Сальми Гаєк. Її старі пости в Instagram із красивою червоною палітрою доводять, що вона випередила свій час із цим сміливим вибором кольору.

Як Гаєк прикрасила новорічну ялинку: дивіться фото

Попри те, що червоний колір інколи й досі пов'язують із застарілими негативними уявленнями, у декорі він залишається одним із найемоційніших, найживіших і найзначущіших у історичному контексті.

Червоний наповнює простір розкішною енергією, здатною трансформувати інтер'єр і створювати різний настрій – від стримано елегантного до сміливо грайливого – залежно від того, як його застосувати. Історично цей колір був символом достатку та високого статусу.

Люди оздоблюють свої червоним із самого початку своєї історії. Цей колір присутній на стінах печер стародавніх людей, а червоний пігмент використовували в похованнях неандертальців як символ життя. Червоний має найдовшу візуальну довжину хвилі серед усіх кольорів, що робить його найпотужнішим. Він відомий тим, що стимулює апетит, сприяє хорошій розмові та коханню – саме тому залишається фаворитом для їдалень і спалень.

Сьогодні ж дизайнери особливо цінують його універсальність і здатність легко адаптуватися до будь-якого стилю.

Якщо оформити кімнату в червоних тонах і підібрати текстиль у такій же гамі, вийде ефект повного занурення – це один із головних трендів 2026 року.

Втім, червоний не обов'язково має домінувати в інтер'єрі. Навіть невеликі акценти, наприклад червона окантовка на білій постелі чи край штори, є стильні та сучасні на вигляд.

Які кольорові тенденції пануватимуть у 2026 році?

Як пише Elle Decor, дизайнери кажуть, що у 2026 році популярними будуть:

теплі й насичені нейтральні відтінки , такі як коричневі, теракотові, оливкові та тютюнові відтінки;

, такі як коричневі, теракотові, оливкові та тютюнові відтінки; дорогоцінні відтінки такі як смарагдовий, сапфіровий, приглушений бірюзовий, насичений зелений і червонуватий відтінок журавлини;

як смарагдовий, сапфіровий, приглушений бірюзовий, насичений зелений і червонуватий відтінок журавлини; неочікувані поєднання кольорів – яскраві й енергійні відтінки – бірюзовий, кобальтовий, перівінкль, лайм – комбінують із більш спокійними тонами, щоб створити баланс і настрій. Популярна техніка color capping передбачає використання одного кольору в різних відтінках у різних елементах кімнати для створення гармонійного, але динамічного інтер'єру.

Які кольори обрати для декору на свята у 2026 році?

Дизайнери рекомендують використовувати три палітри для новорічної ялинки: смарагд + срібло + кришталевий, сніжно-білий, та глибокі відтінки червоного та чорного. Також експерти радять придивитися до нейтральних відтінків, такі як бежевий, тауп і карамель.