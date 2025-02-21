Чому у хрущовках погана шумоізоляція: з'явилася відповідь на одвічне питання

Квартири у хрущовках позиціюється як дешеве житло з дуже маленькою площею. Радянська влада будувала їх максимально швидко, й при цьому – використовувала мінімум ресурсів.

Одна з найголовніших проблем хрущовок – погана шумоізоляція. Чому виникла ця проблема та чи можна її вирішити – повідомляє 24 Канал.

До теми Чому у хрущовках дуже маленькі кухні: відповідь вас здивує

Чому у хрущовках погана шумоізоляція

Хрущовки почали будувати у 1950-х роках. Зазвичай, це п'ятиповерхові будинки з маленькими квартирами. Головна мета масового зведення хрущовок – забезпечити житлом якомога більше людей у післявоєнний період. Так, для багатьох саме хрущовка стала першим власним житлом.

Оскільки радянська влада хотіла звести якомога більше будинків у найкоротші терміни, то заощаджувала на усьому. Зазвичай, погану шумоізоляцію в хрущовці можна пояснити кількома причинами:

економія матеріалів – будівельні конструкції у хрущовці максимально легкі й дешеві, вони не мають додаткового шару для звукоізоляції;

швидке зведення – панельні конструкції дозволяли "зібрати" повноцінний будинок за кілька місяців, а на стики та щілини між плитами ніхто не звертав уваги;

тонкі стіни та перекриття – в СРСР будівельники економили бетон, а тому перегородки в кімнатах маю товщину всього 8 – 10 сантиметрів, а між поверхами – близько 14 – 16 сантиметрів.

Чому у хрущовках чути сусідів / Фото з соцмереж

Варто зауважити, що шумоізоляція залежить і від типу хрущовки. Так, цегляні 5-поверхівки мають товстіші стіни, тому мають кращу шумоізоляцію. Однак перегородки між кімнатами – усього 5 – 8 сантиметрів.

Водночас панельні хрущовки мають набагато гіршу шумоізоляцію, адже стіни складаються лише із тонких залізобетонних панелей і не мають додаткових шарів звукопоглинання. Через це у хрущовках чутно абсолютно все – від кроків до приватних розмов.

Крім того, погіршує шумоізоляцію і вентиляція. Через каналізацію, електрощитки та навіть розетки може передаватися різний шум. Пояснення цьому знову те саме – відсутність будь-якої герметизації та спроб закрити щілини.

Чи можна покращити шумоізоляцію в хрущовці / Фото з соцмереж

Чи можна покращити шумоізоляцію в хрущовці?

Звісно, як і будь-яку проблему, у хрущовці можна покращити шумоізоляцію. Для цього модна поставити спеціальні звукоізоляційні панелі, встановити підвісну чи натяжну стелю з шумоізоляцією, а також замінити підлогу.

Крім того, заповнення тріщин та порожнеч у стінах також покращить шумоізоляцію. Заповнити їх можна звичайною монтажною піною чи герметиком, звісно, якщо це не нашкодить і не створить небезпеку. Також можна замінити вікна та двері на нові, які захистять оселі від зовнішнього шуму.

До слова, раніше з'явилося пояснення, навіщо у хрущовках робили вікно між кухнею і ванною. Виявляється, причин було декілька.