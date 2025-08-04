Ідеальний літній проєкт: як зробити підвісну пташину ванночку зі старої кришки каструлі
- Для створення підвісної пташиної ванночки використовуйте стару скляну кришку від каструлі, ланцюги та карабін.
- Підвішуйте конструкцію на дереві або навісі, перевіряйте рівність та додавайте камінь для зручності птахів.
Птахи люблять воду. Особливо влітку вони охоче п’ють, купаються, охолоджуються та повертаються до перевірених джерел знову і знову.
Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, якщо хочете привабити пернатих до свого двору, але не маєте спеціальної пташиної ванночки, її легко зробити власноруч. Усе, що потрібно, – це стара кришка від каструлі. Як втілити такий проєкт, розповідаємо далі.
До теми Чарівні гості літа: як привабити світлячків у свій сад і зберегти їхню магію
Як зробити ванночку для птахів?
Для саморобної ванночки використовуйте скляну кришку від каструлі – металева може перегріватися на сонці. Також підготуйте 4 довгі відрізки ланцюга, 1 коротший відрізок, карабін або кільце для з’єднання, плоскогубці.
Сформуйте з короткого ланцюга кільце, закріпивши навколо ручки кришки. До цього кільця рівномірно прикріпіть чотири довгі ланцюги та з’єднайте їх зверху карабіном. Підвісьте кришку ручкою вниз – вона триматиметься горизонтально.
Пташина ванна з кришки каструлі: дивіться відео
Як і де розмістити ванночку?
Підвішуйте конструкцію на гілці дерева або навісі патіо.
Важливо перевірити, чи ванночка висить рівно, щоб вода не виливалася, та розмістити її на зручній висоті для очищення й доливання води.
Крім того, варто уникати близькості до гілок або стін, по яких можуть дістатись коти чи білки.
Якщо птахам складно втриматись на слизькій поверхні, додайте у ванночку плаский камінь, що трохи виступає над водою – це стане безпечним місцем для перепочинку.
До слова, щоб створити комфорт та краса у спеку, важливо уважно продумати, де розмістити пташину ванночку у дворі.