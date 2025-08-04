Птахи люблять воду. Особливо влітку вони охоче п’ють, купаються, охолоджуються та повертаються до перевірених джерел знову і знову.

Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, якщо хочете привабити пернатих до свого двору, але не маєте спеціальної пташиної ванночки, її легко зробити власноруч. Усе, що потрібно, – це стара кришка від каструлі. Як втілити такий проєкт, розповідаємо далі.

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Як зробити ванночку для птахів?

Для саморобної ванночки використовуйте скляну кришку від каструлі – металева може перегріватися на сонці. Також підготуйте 4 довгі відрізки ланцюга, 1 коротший відрізок, карабін або кільце для з’єднання, плоскогубці.

Сформуйте з короткого ланцюга кільце, закріпивши навколо ручки кришки. До цього кільця рівномірно прикріпіть чотири довгі ланцюги та з’єднайте їх зверху карабіном. Підвісьте кришку ручкою вниз – вона триматиметься горизонтально.

Пташина ванна з кришки каструлі: дивіться відео

Як і де розмістити ванночку?

Підвішуйте конструкцію на гілці дерева або навісі патіо.

Важливо перевірити, чи ванночка висить рівно, щоб вода не виливалася, та розмістити її на зручній висоті для очищення й доливання води.

Крім того, варто уникати близькості до гілок або стін, по яких можуть дістатись коти чи білки.

Якщо птахам складно втриматись на слизькій поверхні, додайте у ванночку плаский камінь, що трохи виступає над водою – це стане безпечним місцем для перепочинку.

До слова, щоб створити комфорт та краса у спеку, важливо уважно продумати, де розмістити пташину ванночку у дворі.