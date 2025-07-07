Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, ці комахи відіграють значну роль у природному балансі, зокрема на стадії личинки вони поїдають слимаків та інших шкідників. Тому збереження їх у нашому середовищі – це не лише про естетику, а й про турботу про здоров’я саду. Як створити дружні умови для світлячків у вашому дворі, розповідаємо далі.

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Висаджуйте місцеві рослини

Місцева флора – найкращий спосіб привабити світлячків. Їхні личинки та дорослі особини ховаються серед низькорослих трав, папоротей і вологолюбних рослин. Вони надають перевагу затіненим, прохолодним ділянкам, тому варто відмовитися від ідеально розпланованого газону на користь більш природного озеленення.

Приглушуйте зовнішнє освітлення

Світлячки світяться, щоб знайти собі пару. Але надмірне штучне освітлення може їх дезорієнтувати, особливо в стадії личинки, і завадити цьому процесу. Вимикайте або приглушуйте садові ліхтарі під час літніх вечорів – це не тільки допоможе насолодитися світлячками, а й підтримати їхню популяцію.

Світлячки люблять вологу та затишок / Фото Unsplash

Не використовуйте хімікати

Пестициди та інші агресивні хімічні засоби шкодять не лише шкідникам, а й корисним комахам. Світлячки дуже вразливі до таких речовин – як у дорослому стані, так і під час розвитку. Тож якщо вам важлива екосистема, відмовтеся від хімії на користь природних методів догляду за садом.

Менше косіть траву

Світлячки полюбляють високу траву – вона забезпечує їм захист і вологе середовище, яке необхідне для розвитку. Часте скошування, особливо з використанням добрив і гербіцидів, робить територію непридатною для цих комах. Під час сезону світлячків дозвольте вашому газону бути трохи диким.

До речі, створити казковий місячний сад, що оживає після настання темряви, можуть допомогти не тільки світлячки.