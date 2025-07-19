Бюджетно та вишукано: як зробити декор стіни усього за 300 гривень

Деякі ремонтні роботи можуть виявитися дуже легкими та бюджетними. Так, усього за 300 гривень можна стильно задекорувати стіну, й ніхто навіть не здогадається, що це несправжня цегла.

Цікавою ідеєю у мережі поділилася одна з користувачок. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на TikTok-відео користувачки @chervinska4.

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Як створити ефект цегли на стіні?

Користувачка мережі розповіла, що вирішила задекорувати стіну власними руками. Для цього вона вирішила разом з чоловіком зробити власними руками імітацію цегли, що зекономило чимало грошей.

Щоб створити ефект цегли, потрібно спочатку зробити заготівлю – макет цеглини. Для цього потрібно вирізати з картону прямокутник необхідного розміру, обклеїти його скотчем, аби він тримав форму, та малярною стрічкою до 1,3 сантиметра шириною. Потім слід зробити розмітку на стіні. Для цього необхідно позначити за допомогою звичайного олівця, де буде "цеглинка", а де – простір між ними.

Коли розмітка готова, то малярною стрічкою слід проклеїти горизонтальні лінії. Робити це треба обережно, щоб нічого не з'їхало. Потім слід зробити вертикальні смужки, щоб вийшла імітація цегли.

Для суміші знадобиться:

2 частини плиткового клею, за необхідності можна взяти термостійкий,

1 частина гіпсової шпаклівки,

вода.

Суміш має нагадувати консистенцію рідкої сметани. Крім того, важливо пам'ятати, що гіпсова шпаклівка висихає дуже швидко, тому краще заміщувати суміш частинами.

Наносити на стіну її слід легкими рухами. Товщину шару можна обирати від власних вподобань.

Як зробити декоративну стіну: дивіться відео

Коли вся стіна покрита розчином, то її слід залишити на 20 хвилин. Після цього потрібно зняти усю розмітку, яку створювали за допомогою малярної стрічки. Усі нерівності можна зашліфувати шпателем вже після повного висихання.

Декоративна стіна своїми руками: дивіться відео

Раніше у мережі поділилися бюджетним варіантом, як зробити ландшафтний дизайн на власному подвір'ї. Одна з користувачок опублікувала детальну покрокову інструкцію.