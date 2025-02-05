Буде в тренді завжди: як облаштувати позачасову кухню

Тренди в інтер'єрі не такі швидкоплинні, як, до прикладу, в одязі, але з роками щось однаково втрачає свою актуальність. Оскільки ремонт – заняття дороге та довге, експерти поділилися порадами, як створити позачасову кухню, яка завжди буде у тренді.

Дизайнерка Емілі Сейдерс наголошує, що повністю уникнути трендових речей у сучасному світі неможливо. Однак дизайнерські рішення можуть бути позачасовими, щоб кухня мала вишуканий вигляд не лише через 2 – 3 роки, а й через 15. Як створити такий простір – розповідає 24 Канал з посиланням на House Beautiful.

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Зосередьтеся на функціональності

Ніколи не вийде з моди правильне планування кухні. Добре продумана робоча зона дозволить виконувати повсякденні справи без зайвих зусиль. Дизайнер Альфредо Паредес рекомендує перед тим, як купувати меблі на кухню, ретельно обдувати, як буде родина використовувати простір кімнати – де будуть готувати їжу, де будуть їсти та відпочивати. Куди ставити побутові прилади чи де стоятиме цукорниця, щоб це було завжди зручно, – саме ті деталі, які варто продумувати.



Обирайте функціональні меблі / Фото Heidi Caillier

Обирайте натуральні матеріали

Дизайнерка Емілі Беррі наполягає – щоб створити кухню, яка завжди матиме трендовий вигляд, слід обирати натуральні матеріали. Камінь, латунь, дерево, мармур – класичні матеріали, які роблять кухню затишною. Якщо ж виникне бажання додати трендових меблів, то краще обмежитися стільцями чи декором.



Натуральні матеріали завжди у тренді / Фото Heidi Caillier

Поєднуйте трендове з класичним

Емілі Беррі додає, що поєднання стилів і різних періодів часу завжди створює свіжий, цікавий та позачасовий простір. Річ у тім, що повністю трендовий інтер'єр чи виключно класичний швидше застаріють, ніж їхня комбінація.

До прикладу, до сучасної кухні можна додати стару витончену шафу, вінтажний стіл чи ретро-умивальник. Дизайнерка також пропонує поєднувати традиційні кухонні шафи з сучасним освітленням. Такі прийоми дозволять створювати позачасовий простір, який ніколи не втрачатиме актуальності.



Ретро-шафа на сучасній кухні / Фото Luca Trovato

Купуйте лише те, що подобається

Емілі Сейдерс наголошує, що завжди слід купувати лише те, що подобається, а не те, що просувають тренди чи соцмережі. Дизайнерка говорить, що не варто гнатися за стилем, який транслюють у Pinterest чи інстаграмі. Так, якщо вам подобається червоний колір і він змушує почуватися живим, то не варто робити кухню у трендових сірих тонах чи використовувати оливкове дерево, бо так говорять тренди.



Як облаштувати кухню / Фото Eric Piasecki

Нейтральні шари

Яким би не був позачасовий дизайн, але смаки однаково будуть змінюватися. Саме тому дизайнери люблять працювати з нейтральною палітрою кремових, коричневих, сірих чи ніжних відтінків зеленої шавлії, щоб декорувати стіни. По-перше, такі кольори не викликають дратування, а по-друге – їх можна легко перефарбувати, якщо відтінок набридне.



Кухня у нейтральних відтінках / Фото Shapeless Studio

Ще одна перевага нейтрального фону полягає в тому, що він дозволяє меблям, аксесуарам і предметам мистецтва створювати найбільший візуальний ефект у просторі. Крім того, ці предмети можна легко оновити, щоб ваш дім залишався свіжим.