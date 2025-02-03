Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, однак є кілька простих ідей, які допоможуть почуватися як удома без зайвих витрат і зусиль. Які прості зміни можна втілити навіть в орендованому помешканні, розповідаємо далі.

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Інвестуйте в речі, які можна забрати з собою

Найпростіший спосіб додати індивідуальності – оточити себе предметами, які вам справді подобаються: меблі, мистецтво, вінтажні аксесуари. Вони не тільки зроблять простір особливим, а й зможуть переїхати разом із вами на нове місце.

Не бійтеся змінювати стіни

Орендарі часто уникають змін у житлі, щоб не мати проблем із власником. Але навіть прості рішення можуть суттєво покращити вигляд квартири:

  • Фарбування стін. Новий колір може зробити кімнату світлішою, просторішою або затишнішою. Головне – дізнатися у власника, чи можна перефарбовувати стіни.

  • Картини, постери та полиці. Порожні стіни роблять житло безликим. Додайте картини, фотографії, колекційні предмети або полиці для книг.

  • Тимчасові шпалери. Вони легко наносяться і знімаються без пошкоджень.

Додайте правильне освітлення

Освітлення – ключовий фактор у створенні атмосфери в домі. У більшості орендованих квартир стандартні світильники не мають регуляторів яскравості, тому можна додати настільні та підлогові лампи для м’якого теплого світла або абажури з візерунками, що додають індивідуальності.

КімнатаВ орендоване житло можна додавати власні деталі / Фото Freepik

Організуйте простір

Орендовані квартири часто мають обмежене місце для зберігання. Щоб уникнути хаосу, використовуйте:

  • Полиці – це ідеальний спосіб розмістити книги, декоративні предмети та навіть посуд.

  • Контейнери та коробки, які допоможуть підтримувати порядок.

  • Гачки та настінні системи для зберігання без свердління стін.

Декоруйте текстилем

Килими, штори, подушки та покривала здатні миттєво змінити вигляд простору. Вони додають кольору, текстури та затишку. А найкраще тут те, що їх можна легко забрати із собою при переїзді.

Оживіть простір рослинами

Кімнатні рослини не тільки прикрашають оселю, а й покращують якість повітря та загальну атмосферу. Навіть якщо у вас немає досвіду догляду за рослинами, є невибагливі варіанти.

Додайте особисті деталі

Маленькі деталі роблять житло по-справжньому особистим. Це можуть бути: сувеніри з подорожей, улюблені книги, родинні фото, ароматичні свічки або дифузори із запахами, що нагадують про приємні моменти. Одним словом, усе, що додаватиме вам відчуття дому.