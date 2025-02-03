Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, однако есть несколько простых идей, которые помогут чувствовать себя как дома без лишних затрат и усилий. Какие простые изменения можно воплотить даже в арендованном помещении, рассказываем далее.

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Инвестируйте в вещи, которые можно забрать с собой

Самый простой способ добавить индивидуальности – окружить себя предметами, которые вам действительно нравятся: мебель, искусство, винтажные аксессуары. Они не только сделают пространство особенным, но и смогут переехать вместе с вами на новое место.

Не бойтесь менять стены

Арендаторы часто избегают изменений в жилье, чтобы не иметь проблем с владельцем. Но даже простые решения могут существенно улучшить вид квартиры:

Покраска стен. Новый цвет может сделать комнату светлее, просторнее или уютнее. Главное – узнать у владельца, можно ли перекрашивать стены.

Картины, постеры и полки. Пустые стены делают жилье безликим. Добавьте картины, фотографии, коллекционные предметы или полки для книг.

Временные обои. Они легко наносятся и снимаются без повреждений.

Добавьте правильное освещение

Освещение – ключевой фактор в создании атмосферы в доме. В большинстве арендованных квартир стандартные светильники не имеют регуляторов яркости, поэтому можно добавить настольные и напольные лампы для мягкого теплого света или абажуры с узорами, добавляющие индивидуальности.

В арендованное жилье можно добавлять собственные детали / Фото Freepik

Организуйте пространство

Арендованные квартиры часто имеют ограниченное место для хранения. Чтобы избежать хаоса, используйте:

Полки – это идеальный способ разместить книги, декоративные предметы и даже посуду.

Контейнеры и коробки, которые помогут поддерживать порядок.

Крючки и настенные системы для хранения без сверления стен.

Декорируйте текстилем

Ковры, шторы, подушки и покрывала способны мгновенно изменить вид пространства. Они добавляют цвета, текстуры и уюта. А лучше всего здесь то, что их можно легко забрать с собой при переезде.

Оживите пространство растениями

Комнатные растения не только украшают дом, но и улучшают качество воздуха и общую атмосферу. Даже если у вас нет опыта ухода за растениями, есть неприхотливые варианты.

Добавьте личные детали

Маленькие детали делают жилье по-настоящему личным. Это могут быть: сувениры из путешествий, любимые книги, семейные фото, ароматические свечи или диффузоры с запахами, напоминающие о приятных моментах. Одним словом, все, что придаст вам ощущение дома.