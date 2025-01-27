Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на @miy_dim_mebli.

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Как сделать диван своими руками

В сети женщина поделилась идеей, как сделать диван своими руками. Для этого она взяла 4 большие доски и соединила их рейками. Это стало основой для дивана.

Затем женщина нарезала доски для спинки дивана и соединила их деревянными треугольниками. Из досок также сделали ножки. Так, женщина взяла две доски одинакового размера и под углом соединила их с помощью третьей тоненькой рейки.

Сиденья можно сделать из специального мебельного поролона. Подушки можно взять старые, или сделать из такого же поролона.

Идея, как сделать диван своими руками: смотрите видео

К слову, под диваном можно установить органайзеры, в которых можно хранить разные безделушки. Кроме того, мебель можно украсить светодиодными лентами.