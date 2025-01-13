Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, получить один из таких модных аксессуаров можно, сделав его собственноручно с помощью крема для бритья. Как воплотить этот проект своими руками, рассказываем далее.

Также интересно Ретро-настроение и современная функциональность: креативный способ украсить пустую стену своими руками

Как покрасить абажур с помощью крема для бритья

Для того, чтобы получить необычный абажур, следует взять одноразовую алюминиевую кастрюлю или пластиковый контейнер, крем для бритья, краситель для ткани, кальцинированную соду, одноразовые перчатки, ракель или палочки для еды, а также тканевый абажур.

Перед началом обработайте тканевый абажур раствором кальцинированной соды, растворив ее в теплой воде. Это поможет ткани лучше впитывать краситель.

Далее выжмите крем для бритья в контейнер, равномерно распределив его с помощью ракеля. Этот слой будет служить основой для нанесения цвета.

Как покрасить абажур пеной для бритья: смотрите видео

Теперь добавьте краситель в крем для бритья. Чтобы создать оригинальные узоры, используйте ракель или палочки для еды для смешивания цветов.

После этого медленно обваляйте абажур в пене, убедившись, что он равномерно покрыт цветными узорами. Оставьте его на несколько часов для того, чтобы цвет проявился.

Когда это произойдет, промойте абажур чистой водой, чтобы удалить остатки пены, и дайте ему полностью высохнуть.

В итоге этот простой и увлекательный проект позволит вам обновить свой интерьер без значительных затрат, добавляя вашему дому яркости и индивидуальности.