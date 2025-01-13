Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, отримати один з таких модних аксесуарів можна, зробивши його власноруч за допомогою крему для гоління. Як втілити цей проєкт своїми руками, розповідаємо далі.

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Як пофарбувати абажур за допомогою крему для гоління

Для того, щоб отримати незвичний абажур, слід взяти одноразову алюмінієву каструлю або пластиковий контейнер, крем для гоління, барвник для тканини, кальциновану соду, одноразові рукавички, ракель або палички для їжі, а також тканинний абажур.

Перед початком обробіть тканинний абажур розчином кальцинованої соди, розчинивши її в теплій воді. Це допоможе тканині краще вбирати барвник.

Далі вичавіть крем для гоління в контейнер, рівномірно розподіливши його за допомогою ракеля. Цей шар слугуватиме основою для нанесення кольору.

Як пофарбувати абажур піною для гоління: дивіться відео

Тепер додайте барвник у крем для гоління. Щоб створити оригінальні візерунки, використовуйте ракель чи палички для їжі для змішування кольорів.

Після цього повільно обваляйте абажур у піні, переконавшись, що він рівномірно вкритий кольоровими візерунками. Залиште його на кілька годин для того, щоб колір проявився.

Коли це станеться, промийте абажур чистою водою, щоб видалити залишки піни, і дайте йому повністю висохнути.

У результаті цей простий і захопливий проєкт дозволить вам оновити свій інтер’єр без значних витрат, додаючи вашому дому яскравості та індивідуальності.