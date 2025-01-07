Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, зокрема вона додала акцентну пробкову стіну, яку легко втілити своїми руками. Як виглядає цей елемент дизайну та як відтворити його у себе вдома, розповідаємо далі.

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Пробкова стіна своїми руками для стильного дизайну

Головна мета Габріель полягала в тому, щоб зберегти автентичний характер будинку, зробивши його водночас функціональним для молодої родини з п’яти осіб. Однією з головних дизайнерських знахідок у цьому процесі для неї стала акцентна стіна з пробкової дошки.

Ця стіна додає текстури й водночас створює інтерактивний простір для дітей. Пробкова стіна дозволяє дітям створювати шедеври та постійно змінювати композиції,

– пояснює дизайнерка та додає, що натхненням для неї стали дитячі малюнки.

Як виглядає пробкова стіна: дивіться фото

Крім того, за її словами, один із плюсів такого рішення – можливість відтворити подібний елемент самостійно. Сантьяго підкреслює, що це потребує мінімальних зусиль.

Так, потрібно замовити кілька рулонів коркової підкладки чи дошки та наклеїти її як звичайні шпалери. Залежно від розмірів стіни, на встановлення може піти від кількох годин до дня. Далі ж залишається лише прикрашати цю стіну на свій смак.

До речі, пробкова поверхня є не тільки естетичною, але й легкою в догляді. Вона не притягує бруду, але, як і будь-яка інша поверхня, може трохи запилюватися. Для догляду достатньо періодично протирати стіну або злегка пилососити.