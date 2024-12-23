Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, використовуючи звичайну рамку фото, трохи текстилю, пістолет для гарячого клею та кілька декоративних елементів, ви отримаєте функціональний і красивий аксесуар для дому. Як зробити піднос власноруч, розповідаємо далі.

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Як створити піднос із рамки

Перш за все слід підготувати необхідні матеріали, серед яких є рамка для фото, текстиль або шпалери для декору, клей-пістолет та чотири дерев’яні кульки або будь-які інші матеріали для ніжок.

Далі очистьте рамку та дістаньте з неї скло, а також картонну основу для фото. Виміряйте її розмір та відповідно до нього виріжте шматок текстилю або шпалер. Тепер приклейте його до картону, а потім вставте назад в рамку.

Як зробити тацю з рамки: дивіться відео

Для виготовлення ніжок візьміть дерев’яні кульки або інші елементи й нанесіть на кожну краплю гарячого клею. Приклейте ніжки до чотирьох кутів рамки та дайте їм висохнути.

Після цього можна переходити до остаточного оформлення таці, додаючи елементи декору на свій смак.