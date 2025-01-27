Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на @miy_dim_mebli.

Цікаво Яскравий абажур за допомогою крему для гоління: цікавий проєкт своїми руками

Як зробити диван своїми руками

У мережі жінка поділилася ідеєю, як зробити диван своїми руками. Для цього вона взяла 4 великі дошки та з'єднала їх рейками. Це стало основою для дивана.

Потім жінка нарізала дошки для спинки дивна та з'єднала їх дерев'яними трикутниками. З дощок також зробили ніжки. Так, жінка взяла дві дошки однакового розміру та під кутом з'єднала їх за допомогою третьої тоненької рейки.

Сидіння можна зробити зі спеціального меблевого поролону. Подушки можна взяти старі, або зробити з такого ж поролону.

Ідея, як зробити диван своїми руками: дивіться відео

До слова, під диваном можна встановити органайзери, у яких можна зберігати різні дрібнички. Крім того, меблі можна прикрасити світлодіодними стрічками.