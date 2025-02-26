Магія у кожному куточку: чоловік перетворив кімнату на справжній світ Гаррі Поттера
- Чоловік перетворив кімнату на фантастичний простір в естетиці Гаррі Поттера, втілюючи мрію своєї дружини.
- Кімната містить зоряне небо, магічні артефакти, і була оформлена з великою увагою до деталей, викликаючи захоплення у користувачів.
Сотні мільйонів людей по всьому світу є відданими фанатами Гаррі Поттера та цього чарівного світу. Одна з таких шанувальниць втілила дитячу мрію й отримала фантастичну кімнату, ніби з фільму.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на @giojammies.
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Фантастична кімната для справжніх фанів Гаррі Поттера
У мережі стало вірусним відео з дивовижним ремонтом. Так, чоловік перетворив стару кімнату на фантастичний простір в естетиці Гаррі Поттера, про який роками мріяла його дружина.
Так, на стелі утворили справжнє зоряне небо, з ефектним світильником та мітлою-вогнеблискавкою. Вздовж однієї стіни встановили величезну шафу з полицями для книг та справжніх магічних артефактів. Тут можна побачити і маску Волдеморта, і сова Гедвіґа, і колекція книг, і розподільний капелюх, і зелень, і ще сотні дивовижних речей, які колекціонувала жінка роками.
Стіни пофарбували у насичений темно-синій колір. Сам інтер'єр доповнили килимом, який дещо нагадує гобелен сім'ї Блек, дзеркалом, Ярцес та вишуканим килимом на стіні. Також у кімнаті встановили величезне крісло, яке прикрасили подушкою із закляттям "Експекто патронум".
Чарівний ремонт кімнати: дивіться відео
У підписі до відео авторка зауважила, що збирала таку колекцію не один рік. У коментарях користувачі висловили своє захоплення та зауважили, що така кімната дійсно має фантастичний вигляд, а магія тут – на кожному кроці.