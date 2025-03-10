Чи можна тримати квіти у горщику в спальні: користь та обмеження

Кімнатні рослини створюють затишок, очищають повітря та додають природної гармонії в інтер'єр. Але часто виникає питання: чи безпечно тримати квіти у горщиках у спальні, де ми проводимо багато часу?

Які рослини стануть чудовими компаньйонами для вашого відпочинку, а яких краще уникати, розповідає 24 Канал.

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Користь кімнатних рослин у спальні

Загалом кімнатні рослини є корисними та можуть поглинати токсини та насичувати повітря киснем, зокрема у спільні.

Також рослини природним чином зволожують повітря, що особливо корисно в опалювальний сезон.

Крім того, деякі з них допомагають розслабитися та покращують якість сну, не кажучи вже про те, що вони надають кімнаті затишку та естетичного вигляду.

Яких рослин краще уникати у спальні

Попри користі кімнатних рослин до вибору квітів для спальні важливо підходити з обережністю. Уникати бажано наступних представників флори:

Рослини з сильним ароматом: лілії, герань або жасмин можуть викликати головний біль або алергію у чутливих людей.

Токсичні рослини: Дифенбахія або фікус можуть бути небезпечними для дітей та домашніх тварин у разі контакту з листям.

Деякі рослини не призначені для спальні / Фото Freepik

Рослини з інтенсивним фотосинтезом: Вночі деякі рослини поглинають кисень (наприклад, монстера або папороті), що може бути небажаним у маленьких приміщеннях.

Ідеальні рослини для спальні

Під час вибору рослин для спальні краще віддавати перевагу невибагливим, нетоксичним видам, які виділяють кисень уночі. Зокрема, безпечними квітами є:

Сансев’єрія – вночі виділяє кисень і очищує повітря.

Алое – покращує якість повітря та має лікувальні властивості.

Спатифілум – поглинає токсини та зволожує повітря.

Лаванда – має заспокійливий аромат і сприяє хорошому сну.

Ці квіти допоможуть створити затишну, здорову атмосферу для повноцінного відпочинку та точно не завдадуть шкоди у спальні.