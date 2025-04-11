Коли і як пересаджувати розсаду: поради садівників для вдалого старту сезону

Початок вирощування насіння в приміщенні – це чудовий спосіб підготуватися до весни й отримати фору в садівництві. Але після тижнів догляду і турботи важливо не зіпсувати результат під час пересадки розсади у відкритий ґрунт.

Як пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart, правильний час і метод пересадки можуть визначити подальшу долю рослини. Коли ж найкраще пересаджувати розсаду, розповідаємо далі.

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Коли пересаджувати розсаду

Оптимальний час для пересадки залежить від типу рослин. Культури прохолодного сезону – такі як броколі, мангольд, капуста і цвітна капуста – варто висаджувати навесні, поки температура залишається помірною.

Теплолюбні рослини (помідори, баклажани, перець, кабачки) краще пересаджувати лише тоді, коли температура ґрунту прогріється щонайменше до 21°C.

Також важливо враховувати час доби. Пересадку рекомендують проводити вранці в похмурий день – це допомагає уникнути шоку від різкої зміни температури й зберігає вологу в ґрунті. Від пересадки в полудень або в спеку варто утриматися.

Щоб точно визначити терміни, перегляньте інформацію на пакуванні насіння.

Ознаки готовності розсади до пересадки

Варто орієнтуватися не лише на вік рослини, а й на її зовнішній вигляд. Зазвичай розсада готова до пересадки через чотири тижні після висіву, коли має щонайменше два набори справжніх листків.

Інша ознака – стан кореневої системи. Якщо при вийманні з лотка коріння утримують форму комірки й не розпадаються – рослина готова до нового місця.

Розсада має бути готовою до пересадки / Фото Freepik

Як пересадити розсаду у відкритий ґрунт

Перш за все підготуйте місце. Визначте відстань між рослинами відповідно до їхніх потреб і врахуйте кількість сонячного світла.

Далі викопайте ямки. Глибина посадки залежить від культури. Наприклад, помідори варто заглиблювати на 13 – 15 сантиметрів, а броколі – на 5 – 8 сантиметрів.

Тепер висадіть рослину. Акуратно помістіть саджанець у яму, засипте землею і замульчуйте, залишаючи близько 1 сантиметра простору навколо стебла.

Наостанок зволожуйте землю біля основи рослини. Полив згори може пошкодити ніжну розсаду.

Пересадка у контейнери

Якщо ви вирішили вирощувати розсаду в горщиках, важливо використовувати спеціальний ґрунт для контейнерів. Такий субстрат легший, краще дренується і забезпечує достатню аерацію для коренів. Звичайний садовий ґрунт занадто щільний і може заважати росту рослини.

Розсада в контейнерах також потребує частішого поливу – це пов’язано з тим, що вода швидше випаровується з такого типу ґрунту.

Загартування: обов’язковий крок перед пересадкою

Перш ніж виносити розсаду на вулицю, її потрібно поступово адаптувати до нових умов – процес називається загартуванням.

Протягом тижня щодня виносьте рослини на кілька годин на повітря, поступово збільшуючи час перебування. Це допоможе уникнути шоку і зробить пересадку більш успішною.

До речі, не всі рослини підходять для вирощування з розсади. Деякі культури краще висівати безпосередньо в ґрунт через їхню чутливість до пересадки.